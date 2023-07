Video | Rigo Urán enloqueció: después del Tour de Francia, se le dio por jugar cartas con su perro

Hace un par de días nada más que Rigoberto Urán y todos los colombianos, que lograron llegar a París, terminaron el Tour de Francia 2023. Para el pedalista de Urrao, la carrera fue un completo martirio por no poder alcanzar el nivel esperado , no obstante, como siempre se le ha visto, este le puso buena cara a todo para terminar completando el recorrido y así, sumar diez rondas galas en su carrera deportiva.

Luego de esto se pensaba que la locura de Urán había acabado, pero no fue así. Por el contrario, terminó dándole otra indicación al canino: “Sin robar, hágale, pues mijo ponga la carta”. Extrañados todos los que estaban viendo la grabación, terminaron aún más sorprendidos cuando con un tono serio el corredor colombiano termina todo así: “Vamos a jugar a lo legal, que siempre me quiere dar en la hijue... cabeza”.

La publicación, que tuvo más de 600 comentarios, además de unos 39 me gusta, fue por completo viral entre el mundo del ciclismo. Entre lo que escribieron sus seguidores se vieron textos como: “hablar con los animales, cura el alma”, “Rigo en su momento menos esquizofrénico”, “entendió a la perfección”, entre otros tantos que le dieron trascendencia a la jocosa situación.

Negocio con un fanático

Tras el suceso con su perro que generó ya muchas reacciones, hubo otra grabación que salió a la luz ahora con un pequeño aficionado que lo persiguió en España para hacerle un negocio. El osado joven que se encontró a Rigo en las carreteras del País Vasco, le propuso que intercambiaran sus camisetas, mientras el pequeño le daba una con la que entrenaba desde hace un tiempo, el colombiano debía darle una suya del Education First.

“Vea pues el negocio que me acaban de proponer, por acá un Vasco”, dijo el corredor encima de su bicicleta mientras grababa al pequeño que le siguió la marcha. La manera en que el niño le dijo que buscaría su camiseta, fue la que llamó la atención de Urán. “Ir a esperarte al hotel, yo te dio mi maliot y tú me das el tuyo”.

Inmediatamente, Rigo buscando bajarle los ánimos al menor ilusionado, le comentó: “¿Y yo para qué, cómo les parece?. Después dicen que uno es el negociante”. Aunque quisiera escapar el ciclista cafetero no pudo, instantes más tarde de haber dejado la carretera el joven se apareció en el hotel donde iba a descansar el corredor y este no tuvo más remedio que darle su prenda del equipo: “Me montaron la Fiscalía, me cogió en carretera y buen negocio”, sentenció.