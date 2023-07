“Él fue, pero ya no fue”: Bolillo Gómez se calienta y le manda ‘picante’ respuesta a Sebastián Viera

Visiblemente alterado por el resultado ante Cúcuta Deportivo (4-3) y las declaraciones de Viera, el técnico de Junior finalizó con una pulla más para su exdirigido. “ Entonces no hay mucho qué hablar, porque él también perdió. Cuando yo llegué él había perdido todos los partidos. Él fue, pero ya no fue ”, agregó.

‘Bolillo’ da la cara

Gómez, sin embargo, considera que arreglar los problemas de Junior necesita mucho más tiempo. “Soy consciente de que en cualquier momento me dirán que me vaya. El problema de Junior no es de un año, es de varios años y eso me lo están achacando a mí”, les dijo a los medios locales este viernes.