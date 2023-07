Sebastián Viera le saca los ‘trapitos’ a Junior: defendió a Juanfer y lanzó dura crítica a los directivos

“Para que las cosas salgan bien debe haber una organización y planificación. Si la base del equipo son jugadores de buen pie, que jueguen bien al fútbol, que la idiosincrasia es jugar bien, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol” , disparó el guardameta uruguayo.

Viera apuntó que ha estado alejado de la actualidad de Junior, pero espera que encuentren el camino lo más pronto posible. “No he visto mucho a Junior, pero creo que ni el mismo técnico está viendo al equipo como lo quiere. Lo bueno es que tuvo 45 días para trabajarlos, ojalá valga la pena, eso antes no pasaba. Si hay una buena comunicación entre ellos, se busca lo mejor para el equipo, no con pensamientos ni con terquedad, sino viendo lo mejor, entre jugadores y cuerpo técnico”, dijo en ESPN .

Desde su experiencia, el uruguayo analizó del esquema que ha utilizado el ‘Bolillo’ desde su llegada. “Yo creo que el cuerpo técnico no se puede cerrar a una idea de juego, no se puede cerrar a tener un 4-4-2 o 4-3-3, porque los rivales son diferentes. Hay veces que no se trabaja todo, sino siempre lo mismo, entonces cuando los rivales te ponen distintas problemáticas no saben cómo resolverlo”, declaró.