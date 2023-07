Baja en Millonarios para el duelo contra Alianza Petrolera este sábado preocupa a los hinchas

Según parece, la decisión se tomaría de un momento a otro o en su defecto no se le había informado al director técnico Alberto Gamero con anticipación, ya que horas antes había dado un parte de tranquilidad a sus aficionados luego de llegar del partido contra Crystal Palace, cuando dijo, refiriéndose a Juan Pablo Vargas: “Directamente, no me han comunicado nada, simplemente he escuchado, pero no tengo confirmación exacta todavía”.