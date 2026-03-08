Escalofriante lesión en Ecuador le da la vuelta al mundo: fractura de tobillo y roja directa

El nombre de Jean Pierre Arroyo se volvió tendencia mundial este fin de semana, luego de la lesión sufrida en el partido de Independiente del Valle vs. Mushuc Runa por la liga ecuatoriana.

Sobre los 62 minutos de partido, cuando el marcador estaba 1-1, Arroyo se escapó por la banda derecha y punteó la pelota antes de sufrir una fuerte patada del defensor argentino Brian Negro.

El jugador de Independiente del Valle cayó al suelo con evidentes muestras de dolor y el árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa.

Lo peor vino después: el tobillo de Jean Pierre Arroyo quedó totalmente expuesto y fue necesario el ingreso de la camilla para llevarlo de emergencia a un centro de atención.

Brian Negro discutió la expulsión, sin embargo, sus compañeros dejaron de reclamar cuando se dieron cuenta de la grave lesión sufrida por el delantero rival.

Comunicado oficial de Independiente del Valle

El resultado del partido pasó a segundo plano, pues toda la atención se la llevó Jean Pierre Arroyo y su estado de salud.

Independiente del Valle emitió un comunicado oficial dando su voz de aliento al jugador. “El club, ante la lamentable lesión sufrida por nuestro jugador Jean Pierre Arroyo Vernaza, agradece profundamente la enorme cantidad de mensajes, muestras de cariño y preocupación expresadas por la afición, los clubes y todo el entorno del fútbol“, indicó el conjunto negriazul.

“Este respaldo y solidaridad se convierten en un motor fundamental para que Jean Pierre enfrente este momento con fortaleza y pueda regresar más fuerte a las canchas. Desde el club le enviamos toda nuestra fuerza y le deseamos una pronta y exitosa recuperación. Todo el equipo y la familia Independiente del Valle están con él en estas horas difíciles”, agregaron.

Según los informes preliminares, Jean Pierre Arroyo sufrió una fractura de tibia y peroné que lo sacará de las canchas por varios meses.

Las disculpas de Brian Negro

Brian Negro, defensor argentino de Mushuc Runa, se pronunció en horas de la noche y pidió disculpas por la lamentable lesión que le ocasionó a su colega.

“Primero pedir disculpas, fue una jugada desafortunada. Le engancho el tobillo justo afirmándose y pasó lo que pasó. Al principio no me di cuenta de lo que pasó hasta que salieron del banco de los locales. Ahí me di cuenta. Como persona y futbolista me siento muy mal. Desearle una buena operación y una pronta recuperación”, expresó en entrevista con Radio La Red.

Negro aseguró que irá a visitar a Arroyo cuando sea posible. “Hablé con los compañeros de Mushuc Runa para poder ir al hospital. Estamos a disposición de lo que pase”, finalizó.