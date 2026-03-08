Deportes

Escalofriante lesión en Ecuador le da la vuelta al mundo: fractura de tobillo y roja directa

Jean Pierre Arroyo recibió miles de mensajes de apoyo tras la patada del argentino Brian Negro, jugador de Mushuc Runa.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

8 de marzo de 2026, 10:43 a. m.
Jean Pierre Arroyo recibió mensajes de apoyo tras lesionarse en el partido ante Mushuc Runa.
Jean Pierre Arroyo recibió mensajes de apoyo tras lesionarse en el partido ante Mushuc Runa. Foto: Captura @zapping_ecu

El nombre de Jean Pierre Arroyo se volvió tendencia mundial este fin de semana, luego de la lesión sufrida en el partido de Independiente del Valle vs. Mushuc Runa por la liga ecuatoriana.

Sobre los 62 minutos de partido, cuando el marcador estaba 1-1, Arroyo se escapó por la banda derecha y punteó la pelota antes de sufrir una fuerte patada del defensor argentino Brian Negro.

Chicho Arango publicó su primera foto desde el hospital, tras jugada que lo dejó inconsciente

El jugador de Independiente del Valle cayó al suelo con evidentes muestras de dolor y el árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja directa.

Lo peor vino después: el tobillo de Jean Pierre Arroyo quedó totalmente expuesto y fue necesario el ingreso de la camilla para llevarlo de emergencia a un centro de atención.

Deportes

Soberbia tapada de Camilo Vargas: se aprieta la elección del arquero hacia el Mundial 2026

Ciclismo

Clasificación general de la París-Niza 2026: nuevo líder y puesto de los colombianos

Ciclismo

Destapan el verdadero problema de Egan Bernal: se supo la razón de su ausencia con Ineos

Deportes

Kylian Mbappé vs. Colombia: prensa de Francia reveló si jugará el amistoso de fin de mes

Deportes

Compañero de James Rodríguez revela el equipo donde jugará después del Mundial: “No le digan a nadie”

Deportes

Colosales cifras de Luis Díaz en 35 juegos con Bayern Múnich: año soñado para el Mundial 2026

Deportes

Chicho Arango publicó su primera foto desde el hospital, tras jugada que lo dejó inconsciente

Deportes

Con golazo de Hulk, el Mineiro avanza a la final de la Sudamericana: este será su rival

Deportes

Así quedaron los cruces de semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana: estos son los partidazos

Deportes

Técnico de Independiente del Valle lanzó pullas a Once Caldas: esto dijo tras verlos encima del bus

Brian Negro discutió la expulsión, sin embargo, sus compañeros dejaron de reclamar cuando se dieron cuenta de la grave lesión sufrida por el delantero rival.

Comunicado oficial de Independiente del Valle

El resultado del partido pasó a segundo plano, pues toda la atención se la llevó Jean Pierre Arroyo y su estado de salud.

Independiente del Valle emitió un comunicado oficial dando su voz de aliento al jugador. “El club, ante la lamentable lesión sufrida por nuestro jugador Jean Pierre Arroyo Vernaza, agradece profundamente la enorme cantidad de mensajes, muestras de cariño y preocupación expresadas por la afición, los clubes y todo el entorno del fútbol“, indicó el conjunto negriazul.

Compañero de James Rodríguez revela el equipo donde jugará después del Mundial: “No le digan a nadie”

“Este respaldo y solidaridad se convierten en un motor fundamental para que Jean Pierre enfrente este momento con fortaleza y pueda regresar más fuerte a las canchas. Desde el club le enviamos toda nuestra fuerza y le deseamos una pronta y exitosa recuperación. Todo el equipo y la familia Independiente del Valle están con él en estas horas difíciles”, agregaron.

Según los informes preliminares, Jean Pierre Arroyo sufrió una fractura de tibia y peroné que lo sacará de las canchas por varios meses.

Las disculpas de Brian Negro

Brian Negro, defensor argentino de Mushuc Runa, se pronunció en horas de la noche y pidió disculpas por la lamentable lesión que le ocasionó a su colega.

“Primero pedir disculpas, fue una jugada desafortunada. Le engancho el tobillo justo afirmándose y pasó lo que pasó. Al principio no me di cuenta de lo que pasó hasta que salieron del banco de los locales. Ahí me di cuenta. Como persona y futbolista me siento muy mal. Desearle una buena operación y una pronta recuperación”, expresó en entrevista con Radio La Red.

Negro aseguró que irá a visitar a Arroyo cuando sea posible. “Hablé con los compañeros de Mushuc Runa para poder ir al hospital. Estamos a disposición de lo que pase”, finalizó.

Más de Deportes

Camilo Vargas se hizo sentir con penal atajado en Atlas de México

Soberbia tapada de Camilo Vargas: se aprieta la elección del arquero hacia el Mundial 2026

Daniel Felipe Martínez, ciclista del Bora-Hansgrohe, en la París-Niza 2026

Clasificación general de la París-Niza 2026: nuevo líder y puesto de los colombianos

BRUZOLO DI SUSA, ITALY - AUGUST 26: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 4 a 206.7km stage from Susa to Voiron / #UCIWT / on August 26, 2025 in Bruzolo di Susa, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Destapan el verdadero problema de Egan Bernal: se supo la razón de su ausencia con Ineos

Kylian Mbappé está en duda para el amistoso ante Colombia a finales de marzo

Kylian Mbappé vs. Colombia: prensa de Francia reveló si jugará el amistoso de fin de mes

James Rodríguez, volante colombiano de Minnesota United.

Compañero de James Rodríguez revela el equipo donde jugará después del Mundial: “No le digan a nadie”

Luis Díaz alcanzó 35 partidos en su primera campaña con Bayern Múnich. En ellos participó cada 80' en algún gol.

Colosales cifras de Luis Díaz en 35 juegos con Bayern Múnich: año soñado para el Mundial 2026

Chicho Arango antes del choque de cabezas que lo sacó del partido contra Águilas Doradas

Chicho Arango publicó su primera foto desde el hospital, tras jugada que lo dejó inconsciente

Juan Ignacio Dinenno lamentándose en Deportivo Cali

Deportivo Cali apunta a DT internacional: pasó por Nacional y no le fue bien

Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco leads Mercedes driver George Russell of Britain out of turn three during the Australian Formula One Grand Prix at Albert Park, in Melbourne, Australia, Sunday, March 8, 2026. (AP Photo/Scott Barbour)

Definido el primer líder de la Fórmula 1: así quedó la tabla tras el Gran Premio de Australia

Noticias Destacadas