Así quedaron los cruces de semifinales de la Copa Conmebol Sudamericana: estos son los partidazos

Once Caldas no logró pasar de cuartos de final.

Redacción Deportes
26 de septiembre de 2025, 3:11 a. m.
MANIZALES, COLOMBIA - SEPTEMBER 24: Players of Once Caldas look dejected following the team's defeat in the quarter-final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 second-leg match between Once Caldas and Independiente del Valle at Estadio Palogrande on September 24, 2025 in Manizales, Colombia. (Photo by Jonh Jairo Bonilla/Getty Images)
Once Caldas no pudo pasar a semis. | Foto: Getty Images

Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana finalizaron este jueves, 25 de septiembre, y las definiciones estuvieron de infarto.

Estos fueron los resultados en el global: Once Caldas 2 vs. 2 Independiente del Valle (5-4 en penales ganó el club ecuatoriano), Lanús 2 vs. 1 Fluminense, Atlético Mineiro 3 vs. Bolívar 2, Universidad de Chile 2 vs. Alianza Lima 1.

Independiente del Valle de Ecuador se va a ver las caras en semis con Atlético Mineiro de Brasil y Lanús de Argentina hará lo propio con Universidad de Chile. Son duelos que promete mucha emoción.

Once Caldas de Manizales se dejó empatar en el global 2 a 2 y no pudo en penales con los ecuatorianos. Sin lugar a duda, fue un baldazo de agua fría para los colombianos.

Contexto: Técnico de Independiente del Valle lanzó pullas a Once Caldas: esto dijo tras verlos encima del bus

El experimento centro delantero Dayro Moreno, que estuvo recientemente con la Selección Colombia de Mayores y que es el único sobreviviente del Once Caldas que logró la mayor gesta de su historia en 2004, cuando ganó la Copa Libertadores al Boca Juniors de DT Carlos Bianchi, estaba viviendo en esta Sudamericana una segunda juventud en el fútbol.

Pero su ilusión fue abruptamente cortada. “Esto es un fracaso, la verdad”, dijo Dayro Moreno al finalizar el partido y pidió “disculpas” a la hinchada. “Toca ahorita tener cabeza fría y pensar en lo que viene”, agregó desconsolado y con la voz quebrada.

Y es que todo parecía servido para el once colombiano, que con un doblete de Moreno había ganado 2-0 en Quito. Pero Independiente del Valle sacó a relucir su clase y con un doblete de Michael Hoyos, a los 26 y 51 minutos, llevó la definición a la tanda desde los doce pasos.

Allí, Independiente del Valle aprovechó el envión anímico y, tras empatar 4-4 en los primeros cinco lanzamientos, en el sexto el portero de Once Caldas, James Aguirre, falló su disparo y acto seguido Layan Loor anotó el suyo y le dio al Matagigantes ecuatoriano una nueva página cerca de la gloria.

Contexto: Ni Dayro Moreno se salvó: rivales de IDV se le burlaron por sacarlo de la Copa Sudamericana

Ahora se cruzará con el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Acechado por el descenso en la liga brasileña, donde está a tres puntos de la zona roja, el Atlético Mineiro ha puesto toda la carne en el asador para ganar la Copa Sudamericana y de esa manera clasifica a fase de grupos de la Libertadores del año próximo.

*Con información de AFP.

