Independiente del Valle hizo la épica en Manizales. El conjunto ecuatoriano remontó la serie contra Once Caldas y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Muchos los daban por eliminados tras la derrota en condición de local con los goles de Dayro Moreno en Quito, sin embargo, aprovecharon la fiesta en el Palogrande para salirse con la suya.

Y es que el triunfalismo fue la piedra en el zapato de Once Caldas. Antes de iniciar el partido ya estaban montados en el bus cantando y celebrando la clasificación de manera anticipada.

Esas sonrisas se trasladaron en tristeza cuando Layan Loor cobró el último penal y se confirmó la clasificación de Independiente del Valle a semifinales.

Reacción de Dayro Moreno y los jugadores de Once Caldas tras la eliminación en Copa Sudamericana | Foto: AP

La reacción de Javier Rabanal

Javier Rabanal, director técnico de IDV, habló con la prensa en zona mixta y soltó pullas a la celebración desmesurada de Once Caldas en el recibimiento a las afueras del Estadio Palogrande.

“Me lo contaron, esas cosas son así”, indicó Rabanal ante los medios de su país. “A mí, personalmente, no me gusta celebrar antes de que consiga. Me contaron que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado”, sentenció.

Rabanal defendió a sus dirigidos. “Pisamos el aeropuerto Mariscal Sucre, lo dijo todo el mundo que íbamos a pasar. Es muy diferente lo que se lee en redes sociales ‘que somos una basura, que no servimos para nada’; en Colombia nunca ganamos, que somos ‘pechos fríos’ en Colombia”, ironizó.

Javier Rabanal, DT de Independiente, sobre la llegada de Once Caldas al estadio:



—“Me contaron cómo vivieron lo jugadores colombianos en el bus y a mí personalmente no me gusta celebrar antes que las cosas se consigan.



—Sé que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos… pic.twitter.com/2L5kAe46os — José Carlos Crespo (@josecarloscresp) September 25, 2025

Tema de burla en Ecuador

Independiente del Valle pudo incluso llevarse la serie en los 90 minutos reglamentarios, pero se encontró con un James Aguirre inspirado debajo de los tres palos.

Desafortunadamente, Aguirre pasó de héroe a villano en la tanda de penales. No atajó ninguno de los cobros de sus rivales y, para rematar, falló el sexto cobro con un remate muy desviado al palo derecho.

En Colombia se volvió a cuestionar sobre la mentalidad en instancias definitivas, mientras que en Ecuador gozaron con las imágenes de los jugadores de Once Caldas montados encima del bus y cantando al compás de su hinchada.

“Ellos se sentían ganadores, estaban pensando en una clasificación, seguro tenían una fiesta preparada”, apuntó Andrés Larriva, gerente de Independiente. “Es un club al que respetamos mucho, hay muy buena relación. Han tenido que esperar muchos años para vivir una instancia así, tal vez les paso factura. Hoy Independiente del Valle demostró que tenía más ganas y podía jugar mejor”, completó.

Los memes se fijaron en Dayro Moreno como principal referente del club manizaleño, aunque Hernán Darío Herrera no pasó desapercibido.

Independiente del Valle enfrentará a Atlético Mineiro por un cupo en la final de la Sudamericana. Cabe recordar que el conjunto ecuatoriano ha ganado este certamen en dos ocasiones y quiere una tercera para recuperar el tiempo perdido en su proyecto deportivo.