Suscribirse

Deportes

Técnico de Independiente del Valle lanzó pullas a Once Caldas: esto dijo tras verlos encima del bus

Javier Rabanal celebró la victoria en cuartos de final de Copa Sudamericana y le pasó factura al conjunto manizaleño.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

25 de septiembre de 2025, 7:46 p. m.
Javier Rabanal habló sobre los festejos desmesurados del Once Caldas antes del partido
Javier Rabanal habló sobre los festejos desmesurados del Once Caldas antes del partido | Foto: captura video Radio Di Blu // @jamolestina

Independiente del Valle hizo la épica en Manizales. El conjunto ecuatoriano remontó la serie contra Once Caldas y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Muchos los daban por eliminados tras la derrota en condición de local con los goles de Dayro Moreno en Quito, sin embargo, aprovecharon la fiesta en el Palogrande para salirse con la suya.

Contexto: Se agranda el papelón de Once Caldas: video muestra cómo celebraron sin haber ganado nada

Y es que el triunfalismo fue la piedra en el zapato de Once Caldas. Antes de iniciar el partido ya estaban montados en el bus cantando y celebrando la clasificación de manera anticipada.

Esas sonrisas se trasladaron en tristeza cuando Layan Loor cobró el último penal y se confirmó la clasificación de Independiente del Valle a semifinales.

Dayro Moreno of Colombia’s Once Caldas kneels after his team lost a penalty shootout to Ecuador’s Independiente del Valle in a Copa Sudamericana quarterfinal second leg soccer match in Manizales, Colombia, Wednesday, Sept. 24, 2025. (AP Photo/Fernando Vergara)
Reacción de Dayro Moreno y los jugadores de Once Caldas tras la eliminación en Copa Sudamericana | Foto: AP

La reacción de Javier Rabanal

Javier Rabanal, director técnico de IDV, habló con la prensa en zona mixta y soltó pullas a la celebración desmesurada de Once Caldas en el recibimiento a las afueras del Estadio Palogrande.

“Me lo contaron, esas cosas son así”, indicó Rabanal ante los medios de su país. “A mí, personalmente, no me gusta celebrar antes de que consiga. Me contaron que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado”, sentenció.

Rabanal defendió a sus dirigidos. “Pisamos el aeropuerto Mariscal Sucre, lo dijo todo el mundo que íbamos a pasar. Es muy diferente lo que se lee en redes sociales ‘que somos una basura, que no servimos para nada’; en Colombia nunca ganamos, que somos ‘pechos fríos’ en Colombia”, ironizó.

Tema de burla en Ecuador

Independiente del Valle pudo incluso llevarse la serie en los 90 minutos reglamentarios, pero se encontró con un James Aguirre inspirado debajo de los tres palos.

Desafortunadamente, Aguirre pasó de héroe a villano en la tanda de penales. No atajó ninguno de los cobros de sus rivales y, para rematar, falló el sexto cobro con un remate muy desviado al palo derecho.

En Colombia se volvió a cuestionar sobre la mentalidad en instancias definitivas, mientras que en Ecuador gozaron con las imágenes de los jugadores de Once Caldas montados encima del bus y cantando al compás de su hinchada.

“Ellos se sentían ganadores, estaban pensando en una clasificación, seguro tenían una fiesta preparada”, apuntó Andrés Larriva, gerente de Independiente. “Es un club al que respetamos mucho, hay muy buena relación. Han tenido que esperar muchos años para vivir una instancia así, tal vez les paso factura. Hoy Independiente del Valle demostró que tenía más ganas y podía jugar mejor”, completó.

Contexto: Ni Dayro Moreno se salvó: rivales de IDV se le burlaron por sacarlo de la Copa Sudamericana

Los memes se fijaron en Dayro Moreno como principal referente del club manizaleño, aunque Hernán Darío Herrera no pasó desapercibido.

Independiente del Valle enfrentará a Atlético Mineiro por un cupo en la final de la Sudamericana. Cabe recordar que el conjunto ecuatoriano ha ganado este certamen en dos ocasiones y quiere una tercera para recuperar el tiempo perdido en su proyecto deportivo.

Los últimos años no han sido fácil en el equipo revelación de la liga ecuatoriana, pero las cosas vuelven a dibujar un panorama positivo tras esta hazaña en Manizales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Inteligencia artificial da su ganadora definitiva en Miss Universe Colombia 2025

2. Altafulla causa preocupación por estar en México, tras el asesinato de B King; fans piden por él: “Que se cuide, está muy peligroso”

3. Se pronuncia alcalde Dumek Turbay tras brutal ataque del hijo de alias Papá Pitufo a su esposa en Cartagena

4. José Mourinho no suelta a Richard Ríos en Benfica: se hartó y lanzó certero comunicado

5. FLIP rechazó comentarios de Petro contra la periodista Diana Saray y recordó otros episodios similares protagonizados por el mandatario

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Once Caldasindependiente del valleCopa SudamericanaManizales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.