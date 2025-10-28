Suscribirse

Con golazo de Hulk, el Mineiro avanza a la final de la Sudamericana: este será su rival

Atlético Mineiro derrotó a Independiente del Valle.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

29 de octubre de 2025, 3:00 a. m.
Atletico Mineiro's forward #07 Hulk (R) celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the Copa Sudamericana knockout round play-off football match between Colombia's Atletico Bucaramanga and Brazil's Atletico Mineiro at the Americo Montanini stadium in Bucaramanga, Colombia, on July 17, 2025. (Photo by Jorge Duarte / AFP)
Atlético Mineiro a la gran final: Hulk sentencia al ‘Galo’ rumbo a la gloria sudamericana | Foto: AFP

Atlético Mineiro aseguró la noche de este martes, 28 de octubre, su paso a la final de la Copa Sudamericana, superando a Independiente del Valle en el Arena MRV de Belo Horizonte, Brasil, por tres goles a uno.

La ida de esta llave se disputó el pasado martes 21 de octubre en la Ciudad Deportiva Independiente del Valle, en Ecuador, donde hubo un empate 1 a 1. Los goles fueron de Junior Sornoza, quien adelantó a los locales por la vía del penal, y de Dudu, quien igualó el marcador para el Mineiro.

El equipo brasileño arrancó el partido con todo, generando bastantes acciones de juego y dominando a su rival, aunque le costó ponerse al frente del marcador. No fue sino hasta el minuto 35 que Guilherme Arana puso adelante al equipo negro, luego de una serie de rebotes y equivocaciones del combinado ecuatoriano.

Pero fue cuestión de que llegara la primera anotación para que la ofensiva del Mineiro se desatara, y después de un gol anulado por el VAR al minuto 38, Dudu dejó de frente a Bernard, quien la picó para poner el 2 a 0 en el minuto 44.

Contexto: Atlético Mineiro e Independiente del Valle buscan su lugar en la final

En el segundo tiempo, sobre el minuto 64, Independiente del Valle dio señales de vida y logró realizar el gol del descuento luego de que Claudio Spinelli rematara un rebote del portero Éverson, colocando a su equipo a un gol de forzar los penaltis.

Pero Atlético Mineiro mostró jerarquía y, luego de una pifia de la defensa ecuatoriana, el histórico delantero Hulk logró el gol definitivo que puso el 3 a 1 en el marcador con una definición de altísimo nivel.

Con el 3 a 1, el ‘Galo’ se convierte en el primer equipo clasificado a la final de la Copa Sudamericana, donde espera al rival que salga victorioso en la llave entre Lanús de Argentina y la Universidad de Chile.

La ida de ese enfrentamiento se disputó el pasado jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Chile, donde el equipo local logró empatar el juego 2 a 2 gracias a un penalti en el minuto 90+9 cobrado por Charles Aránguiz. La vuelta será el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, en Lanús, Argentina.

Atlético Mineiroindependiente del valleCopa Sudamericana

