Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Atlético Mineiro e Independiente del Valle buscan su lugar en la final

En la previa de Atlético Mineiro vs Independiente del Valle, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 28 de octubre desde las 19:30 horas en el estadio Arena MRV.

26 de octubre de 2025, 1:13 p. m.