Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana
Atlético Mineiro e Independiente del Valle buscan su lugar en la final
En la previa de Atlético Mineiro vs Independiente del Valle, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 28 de octubre desde las 19:30 horas en el estadio Arena MRV.
Este martes 28 de octubre, Atl.Mineiro e Ind. del Valle quieren asegurar su boleto a Finales de la Copa Sudamericana. El duelo tendrá como escenario el estadio Arena MRV y dará comienzo a partir de las 19:30 horas.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 21 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y firmaron un empate en 1.
Como empataron 0 - 1 en el partido de ida, Atl.Mineiro e Ind. del Valle deberán resolver en el último escalón antes de llegar a la final, quién de los dos jugará la definición de la Copa Sudamericana. El ganador enfrentará al vencedor del partido que animarán Universidad de Chile y Lanús.
Los resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 4 vs Deportes Iquique 0 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Caracas 1 vs Atlético Mineiro 1 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Deportes Iquique 3 vs Atlético Mineiro 2 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 3 vs Caracas 1 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
- Playoff Octavos: Bucaramanga 0 vs Atlético Mineiro 1 (17 de julio)
- Playoff Octavos: Atlético Mineiro 0 vs Bucaramanga 1 (3-1 en penales a favor de Atlético Mineiro) (24 de julio)
- Octavos de Final: Atlético Mineiro 2 vs Godoy Cruz 1 (14 de agosto)
- Octavos de Final: Godoy Cruz 0 vs Atlético Mineiro 1 (21 de agosto)
- Cuartos de Final: Bolívar 2 vs Atlético Mineiro 2 (17 de septiembre)
- Cuartos de Final: Atlético Mineiro 1 vs Bolívar 0 (24 de septiembre)
- Semifinales: Independiente del Valle 1 vs Atlético Mineiro 1 (21 de octubre)
Los resultados de Independiente del Valle en partidos > de la Copa Sudamericana
- Playoff Octavos: Independiente del Valle 4 vs Vasco da Gama 0 (15 de julio)
- Playoff Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente del Valle 1 (22 de julio)
- Octavos de Final: Independiente del Valle 1 vs Mushuc Runa 0 (12 de agosto)
- Octavos de Final: Mushuc Runa 2 vs Independiente del Valle 1 (2-4 en penales a favor de Independiente del Valle) (19 de agosto)
- Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Once Caldas 2 (17 de septiembre)
- Cuartos de Final: Once Caldas 0 vs Independiente del Valle 2 (4-5 en penales a favor de Independiente del Valle) (24 de septiembre)
- Semifinales: Independiente del Valle 1 vs Atlético Mineiro 1 (21 de octubre)
Horario Atlético Mineiro e Independiente del Valle, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas