Lanús vs Universidad de Chile: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana

Tras el empate en 2 en la ida, el Granate y U. de Chile definen este jueves 30 de octubre su pasaje a Finales de la Copa Sudamericana. El partido comenzará a las 17:00 horas y se jugará en el estadio la Fortaleza.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

La igualdad en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana dejó abierto el juego para el Granate y U. de Chile. El ganador de la llave se medirá en la final al vencedor de la serie entre Independiente del Valle o Atlético Mineiro.

Alexis Herrera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Lanús en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril)

Fase de Grupos: Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril)

Fase de Grupos: Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril)

Fase de Grupos: Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo)

Fase de Grupos: Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo)

Fase de Grupos: Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo)

Octavos de Final: Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto)

Octavos de Final: Lanús 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (4-2 en penales a favor de Lanús) (21 de agosto)

Cuartos de Final: Lanús 1 vs Fluminense 0 (16 de septiembre)

Cuartos de Final: Fluminense 1 vs Lanús 1 (23 de septiembre)

Semifinales: Universidad de Chile 2 vs Lanús 2 (23 de octubre)

Los resultados de Universidad de Chile en partidos > de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos: Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio)

Playoff Octavos: Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio)

Octavos de Final: Universidad de Chile 1 vs Independiente 0 (13 de agosto)

Cuartos de Final: Alianza Lima 0 vs Universidad de Chile 0 (18 de septiembre)

Cuartos de Final: Universidad de Chile 2 vs Alianza Lima 1 (25 de septiembre)

Semifinales: Universidad de Chile 2 vs Lanús 2 (23 de octubre)

Horario Lanús y Universidad de Chile, según país