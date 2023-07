Molestia total en Junior: ‘Bolillo’ Gómez tendría dura consecuencia por ‘tirarle’ a Sebastián Viera

La reprobación del hincha del Junior a Hernán Darío Gómez, sin duda alguna, subió demasiado en los últimos días. No solamente está en las tres derrotas arrancando el semestre, sino por las formas y un contexto muy fuerte que está detrás.

En efecto, ese sentir lo ha compartido la dirigencia, pues en la última derrota 4-3 ante el Cúcuta Deportivo por Copa Betplay, exactamente en la ida de los octavos de final, llevó a que su cargo pueda verse tambaleando. Como si fuera poco, el hecho de abrir el paraguas y decir que “esto no es de nóminas entre la A y la B”, no gustó para nada.

La respuesta de la familia Char con lo que dijo ‘Bolillo’ Gómez

¿Qué dijo Sebastián Viera sobre el ‘Bolillo’ Gómez?

“Para que las cosas salgan bien debe haber una organización y planificación. Si la base del equipo son jugadores de buen pie, que jueguen bien al fútbol, que la idiosincrasia es jugar bien, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol” , disparó el guardameta uruguayo.

En su opinión, la dirigencia de Junior planificó de manera equivocada el proyecto de este 2023, en el que destituyeron a Arturo Reyes para fichar al ‘Bolillo’ Gómez . “Si tú traes a Juan Fernando Quintero, lo que rodea a ‘Juanfer’ debe jugar su fútbol, porque supuestamente es el crack y es el esfuerzo que hace un equipo para traerlo, es una planificación con base a él, no se puede traer a la estrella de último”, dijo.

Viera apuntó que ha estado alejado de la actualidad de Junior, pero espera que encuentren el camino lo más pronto posible. “No he visto mucho a Junior, pero creo que ni el mismo técnico está viendo al equipo como lo quiere. Lo bueno es que tuvo 45 días para trabajarlos, ojalá valga la pena, eso antes no pasaba. Si hay una buena comunicación entre ellos, se busca lo mejor para el equipo, no con pensamientos ni con terquedad, sino viendo lo mejor, entre jugadores y cuerpo técnico”, dijo en ESPN.