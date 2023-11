Kevir Mier destapa la verdad del fichaje con River Plate; tras ser figura del título de Copa con Nacional

El crecimiento del portero desde hace un tiempo ha ido de menos a más, pues hace no mucho era suplente de Franco Armani, quien se volvió en una insignia del club ‘verdolaga’, tras esto, también tuvo que esperar su momento por detrás de Aldair Quintana y, tras no dar la talla este, le dieron el primer lugar.

A sus 23 años, con tres por completar como el número 1 del pórtico de los verdes, demuestra que de no aparecer ofertas del exterior podría convertirse en ídolo de los suyos. El más reciente título de Copa, sumado al de Superliga en este mismo año donde también fue protagonista, ya lo hacen uno de los más queridos para los aficionados.

Desde Argentina, por lo menos, en días pasados apareció que había un interés del histórico River Plate por él. Aunque esto no se ha materializado en una oferta formal, este ya respondió a esto en caso de que se llegue a confirmar: “Conmigo no han hablado, no sé si el club tendrá el conocimiento, acercamiento o interés de River”.