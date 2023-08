Kylian Mbappé no cede y reta al PSG con polémica foto que enciende las redes sociales

Kylian Mbappé está plantado en su idea y por ahora no piensa ceder ante las presiones del Paris Saint-Germain para que renueve su contrato o salga vendido por un precio que hoy sea rentable para el club.

Mientras el equipo de Luis Enrique protagonizó un Tour para el olvido en suelo japonés, el delantero se quedó en suelo francés, entrenando con los jugadores que no fueron tenidos en cuenta para los partidos en el continente asiático.

Las fotos de Mbappé

Mbappé podría rescindir su contrato

Por ahora la postura del PSG es no contar con la estrella de 24 años, incluso apostando por llevarla a la grada, ni siquiera al banco de suplentes.

“Un futbolista, en el caso de que exista una causa justificada, puede rescindir un contrato de manera unilateral sin ningún tipo de consecuencias (pago de una indemnización o imposición de sanciones deportivas)”, indica la documentación de la Fifa, por lo que Mbappé, una vez termine el mercado el 31 de agosto, tiene el sartén por el mango y deberá ser convocado para que no tenga la potestad de rescindir su contrato.

La llegada de Mbappé al Real Madrid

Miguel Martín de la Cadena SER de España, sentenció novedades sobre lo que podría ser un anuncio mundial en las próximas semanas: “Estamos a días de que Kylian Mbappé se ponga la camiseta del Real Madrid. No obstante, todo parece indicar que aunque el trato esté casi hecho, el jugador aún le tiene cierto respeto al PSG.

Joaquín Maroto, otra voz del mencionado medio en el programa El Larguero, dio a conocer que aun teniendo todo casi listo para ser joya del Real Madrid, por el momento el francés quisiera respetar el vínculo que lo une y así esperar a terminar para que todo sea oficial: “Lo que pasa en París es que hay un jugador que ha dicho que quiere cumplir su contrato y ahí el Real Madrid no se mete”.

Además de esto, el mencionado comunicador también apunta a que eso dejaría algo estáticas las negociaciones por este período, esperando entonces que solo hasta enero de 2024 pueda llegar a consumarse el acuerdo con firma, oficialización y presentación: “Mientras el acuerdo no se dé, no hay mucho que hacer. Creo que no se dará esta temporada”.