La advertencia de Juan Manuel Lillo al presente que hoy vive Atlético Nacional

El 5 de diciembre de 2017, mediante un comunicado de prensa, Atlético Nacional anunció la salida de Juan Manuel Lillo que había llegado a ocupar el cargo de Reinaldo Rueda, ganador de la segunda Copa Libertadores para el club en 2016.

El español luego de la eliminación en los cuartos de final de la Liga Águila ante Deportes Tolima, ofreció una conferencia de prensa acompañado de todo el plantel de jugadores e incluso dirigentes como el presidente de la época, Andrés Botero. “Sé que tuvimos la dignidad de que la búsqueda de la forma de derribar al rival era la idónea cada partido porque hacía todo lo posible para que se diera”, dijo en ese entonces.

Aunque los periodistas presentes ese día en la sala de prensa del Estadio Atanasio Girardot intentaron indagar y buscar razones para la derrota del verde paisa, Lillo fue claro en decir que ninguna explicación era válida después de la eliminación. “Si hay algo que he aprendido con el tiempo es que los argumentos como un perdedor es tomado como excusa. Al que pierde no ha perdido, se le llama perdedor o fracasado”, confesó y agregó. “A un tipo que pierde no se le cree y al que gana se le creen hasta las mentiras”.

Además el actual asistente de Pep Guardiola en el Manchester City defendió a la plantilla de jugadores que dirigía en Nacional. “Los ganadores son ellos los que juegan. El momento en el que pierde, perdemos todos juntos”, aclaró.

Sin embargo una de sus respuestas de hace 5 años se hizo tendencia este martes 1 de marzo tras la salida de Atlético Nacional del técnico Alejandro Restrepo y Francisco Nájera de la institución tras la derrota con Olimpia de Paraguay y Atlético Bucaramanga por 3 a 1 en cada uno de los compromisos.

Sus argumentos dejaron entrever que el problema del verde paisa no es de entrenador. Además de él desde 2016 hasta la fecha han estado como timoneles del equipo, Jorge Almirón (62,02% de rendimiento), Hernán Darío ´el arriero´ Herrera (e), Pablo Autuori (46% de rendimiento), Juan Carlos Osorio (55,33% de rendimiento), Alexandre Guimaraes (54,44% de rendimiento) y Alejandro Restrepo (61,4% de rendimiento). “El entorno viciado y negativo no se hubiese modificado ni ganando la liga. La 17 no hubiese modificado el entorno, hubiésemos comprado tiempo. Hay un mar de fondo que tiene que ver con otras cuestiones y es bueno que Nacional ayude a limpiarlo”, advirtió el español.

¿Mensaje premonitorio a la actualidad de Nacional?

“Atlético Nacional informa a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública en general, que ayer llegó a un acuerdo con el director técnico del equipo, Alejandro Restrepo, y su asistente técnico, Francisco Nájera, para dar por terminados sus vínculos laborales con la institución”, inició el comunicado anunciando la destitución de los encargados desde la raya del verde paisa.

Después de agradecer a los encargados de conseguir la Copa BetPlay Dimayor de 2021, que significó el título número 30 en la historia del Club, la institución verdolaga anunció que el profesor Hernán Darío Herrera, campeón de la Copa Colombia en 2018, asumirá como entrenador interino del equipo. Lo acompañará como asistente técnico Carlos “Piscis” Restrepo quien ya hacía parte de la estructura del Club.

El primer reto es revertir la serie en Copa Libertadores este jueves a las 7:30 p.m. en el Atanasio Girardot ante Olimpia. “El golpe en la mesa lo damos para toda la afición. Yo espero que los hinchas apoyen. Esto no es de Herrera, esto es de Nacional. El golpe es ganarle a Olimpia, remontar y clasificar, de ahí en adelante, Dios proveerá”, dijo Herrera en su primer contacto con la prensa.