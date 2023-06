La baja asistencia que hubo en el Atanasio para el partido entre Atlético Nacional y Patronato por Copa Libertadores, ¿qué pasó?

Los aficionados verdolagas no se encuentran a gusto con las directivas del club.

El conjunto Atlético Nacional y sus hinchas se encuentran con un sinsabor luego de la derrota en el estadio Nemesio Camacho El Campín a manos de Millonarios en una de las finales más importantes e históricas del fútbol profesional colombiano.

El penal que se fue por encima del arco cobrado por Dorlan Pabón y dos disparos de Cristian Zapata y Jarlan Barrera que fueron atajados por Álvaro Montero, fueron los causantes de la derrota verdolaga ante los embajadores. Hecho que no fue muy bien recibido en los seguidores del equipo paisa.

Este martes, 27 de junio, Nacional recibió a Patronato, de Argentina, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo, que ya se encontraba clasificado a la siguiente ronda, no estuvo con los jugadores que frecuentan ser titulares, sino que, por decisión del técnico Autuori, estuvo una nómina emergente en el estadio Atanasio Girardot.

Sin embargo, el juego, los goles o los jugadores no fueron los protagonistas del encuentro, los hinchas se llevaron toda la atención en las redes sociales debido a la baja asistencia de personas que acompañaron al equipo verde. En algunas imágenes se puede observar que en el estadio hay una gran cantidad de sillas vacías.

Baja asistencia en el estadio Atanasio Girardot - Foto: Tomado de @juandl84

En total, para el partido entre Nacional y Patronato asistieron 14.283 espectadores, la cual es la más baja que ha tenido el conjunto paisa en los últimos 23 años para un partido de Copa Libertadores. El encuentro que había tenido menos asistencia que la de este martes 27 de junio, sucedió en el año 2000 cuando Nacional recibió a Universidad de Chile junto a 11.518 hinchas que se acercaron al máximo escenario deportivo de Medellín.

Usuarios no pasaron desapercibida la baja asistencia en el Atanasio Girardot - Foto: Tomado de @lucas99m_

Derrota verdolaga en Copa Libertadores

Más allá de que los verdolagas ya estaban clasificados a la siguiente fase, en el papel era un partido sencillo en el que incluso podían aspirar a terminar primeros de grupo. No obstante, las bajas de los principales referentes, la poca afluencia de público al Atanasio Girardot y un nivel muy bajo de los jugadores que saltaron al campo, enmarcaron una noche de ‘pesadilla’ para el club antioqueño.

El club colombiano ahondó más su crisis y sufrió una dura caída en su casa con el equipo argentino. Un gol sobre el final de Cristian González le entregó tres puntos al equipo que milita en la segunda división del fútbol de su país y de paso el boleto a la Copa Sudamericana.

Sobre los 81 minutos, Cristian González marcó el único gol del partido, concretando la histórica victoria del equipo que juega en segunda división de Argentina, dato que hace aún más preocupante lo sucedido en Medellín.

Nacional vs Patronato - Fecha 6 - Copa Libertadores. - Foto: Prensa Patronato

Patronato terminó ganando el partido y, además, logró la clasificación a la próxima fase de la Copa Sudamericana, aprovechando que Melgar cayó goleado a manos de Olimpia (4-1) y le cedió el tercer lugar en la tabla de posiciones.

El estratega brasileño fue abucheado cuando su nombre salió en la pantalla gigante del Atanasio y también cuando saltó al campo antes del inicio del compromiso.

Luego, en la rueda de prensa, llegó la hora de desquitarse enviando un ‘picante’ mensaje a la afición, que esperaba una voz de disculpa por parte de Autuori. “Por perder una final no tengo que pedir disculpas, para nada. Tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o se pierde. Es el día a día, esto es algo lindo de hablar en un momento como este. No tengo que pedir nada, yo tengo que trabajar el tema de los jugadores”, afirmó.

Cómo cagarse más en la hinchada en 28 segundos



1. La risita de Autuori

2. ¿Pedir disculpas? ¿Porque? pic.twitter.com/FfDXr2AvET — ʲʷⁱˡˡᵒᶜᵛ ™️ (@Jwillocv) June 28, 2023

El técnico explicó la ausencia de Dorlan Pabón, Jarlan Barrera y Jefferson Duque como un “tema lógico” por los minutos que jugaron en Bogotá. “Es martes, incluso no hay tiempo reglamentario (descanso) y hubo la oportunidad de meter estos jugadores”, dijo.

Paulo Autuori ha sido muy señalado por la afición de Nacional - Foto: Getty Images

“Es normal y lógico. Yo no iba a meter jugadores después de un partido con una carga emocional enorme (la final de Liga), entonces nosotros estábamos clasificados para entrar tranquilos y los jugadores tuvieron un buen inicio. Después con naturalidad por jugadores que no están jugando desde hace tiempo pierden un poco de ritmo y es natural”, agregó.