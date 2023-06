Video | Una fiesta: así celebró Patronato su victoria ante Nacional por la Copa Libertadores

La Copa Libertadores significó un nuevo y duro golpe para Atlético Nacional, que venía de perder la final de la Liga Betplay ante Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El equipo dirigido por Paulo Autuori cayó 1-0 ante Patronato, un equipo de la segunda división del fútbol argentino y que clasificó al torneo de la Conmebol por haber ganado la Copa Argentina el año pasado.

Ya clasificado a los octavos de final del torneo, y con una asistencia en el Atanasio Girardot que dista de los mejores partidos del equipo ‘verdolaga’, el conjunto antioqueño necesitaba una victoria para intentar quedarse con la cima del grupo H.

No obstante, un gol sobre el final de Cristian González le entregó tres puntos al equipo argentino y de paso el boleto a la Copa Sudamericana, ya que acabó en la tercera casilla con 6 unidades.

Por su parte, Atlético Nacional ocupó la segunda casilla con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos caídas. El líder fue Olimpia, que goleó 4-1 a Melgar y terminó la ronda con 14 unidades.

Un gran festejo

Para Patronato, la victoria en Medellín significó el primer triunfo de visitante en su historia de Copa Libertadores, por lo que el festejo no se hizo esperar.

En un video se puede observar cómo los jugadores del elenco argentino se suben a una mesa en el camerino y a ritmo de los aplausos se ponen a bailar.

Otro jugador grita: “vamos Patrón”, mientras que uno más se deslizó por la mesa en un gesto de emoción.

“Me quedo con la felicitación del técnico de Atlético Nacional, que es un entrenador prestigioso del continente americano. Hemos hecho historia, le ganamos a uno de los equipos más grandes del mundo. Me voy muy feliz”, aseguró en rueda de prensa Rodolfo De Paoli, entrenador de Patronato.

Las palabras de Autuori

Después de la caída en casa, la rueda de prensa del técnico Autuori estuvo marcada por los cuestionamientos hacia el trabajo del brasileño.

Hubo una interrogante que causó la molestia del estratega, ya que le preguntaron si presentará excusas a la hinchada por los resultados de sus dirigidos.

“Por perder una final no tengo que pedir disculpas, para nada. Tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o se pierde. Es el día a día, esto es algo lindo de hablar en un momento como este. No tengo que pedir nada, yo tengo que trabajar el tema de los jugadores”, dijo.

Y defendió su labor asegurando que “llegar a una final cuando ha empezado un proceso... toda la gente habló que tenía jóvenes, que no iba a pasar nada, que tenía Copa Libertadores y tenía que clasificar y se olvidaron de esto. A nadie le gusta dejar de ganar un título, pero estar ahí fue importante para nosotros y para los jóvenes”.

La hinchada mostró su descontento

Autuori ha sido el más señalado por parte de la hinchada paisa, ya que durante los últimos meses sus planteamientos no han convencido del todo para ilusionarse con un título en el ámbito internacional.

No obstante, el técnico y los jugadores no fueron los únicos señalados. La directiva, teniendo como principal culpable a Benjamín Romero, vicepresidente ejecutivo del club, fue altamente criticada por la fanaticada verde sacando una pancarta enorme en la tribuna norte donde exigían su salida.

“Ya sacaste a tu equipo campeón ¿Cuándo te vas?”, decía el cartel que lució en las gradas y que hizo que el partido se detuviera por varios minutos. Al final, miembros del estadio hicieron quitarla por exigencia de la Conmebol que tiene prohibido exhibir mensajes amenazantes por parte de los hinchas.