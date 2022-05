La dura indirecta de Carlos Antonio Vélez a Sebastián Villa por su escándalo

El jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa, se encuentra nuevamente envuelto en polémica luego de que este viernes se conociera una nueva denuncia en su contra por presunto abuso sexual e intento de homicidio contra una joven que relató los duros momentos que vivió en una cita privada que tuvo con el extremo colombiano.

La mujer aseguró que el jugador abusó de ella sexualmente en junio del año 2021, en una cena privada que tuvieron juntos. “El jugador comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes y tapándome la boca con su mano. Momento en el cual yo le realice algunos rasguños producto de querer salir de esa situación”, dice un fragmento de la denuncia.

“El día del hecho denunciado fue el 26 de junio de 2021, cuando el señor Villa me pide que lo acompañe a una casa del Barrio Cerrado, ubicado en la localidad de Ezeiza, para ser parte de un asado en donde se hallaban varios compañeros del plantel de Boca Juniors”, precisa el documento.

El colombiano no define su futuro con Boca Juniors para este 2022. - Foto: Getty Images

Ante este grave escándalo presentado en las últimas horas, las reacciones no se han hecho esperar. La última de ellas fue la del reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien por medio de su cuenta de Twitter lanzó un duro ‘vainazo’ a Villa en cuanto a una posible convocatoria a la Selección Colombia, algo que viene pidiendo el jugador desde hace un tiempo.

“Sobra decir que un jugador sindicado y/o con denuncias pendientes por violencia de género y similares NO ES ELEGIBLE para una selección nacional de fútbol. Por lo menos la nuestra, así marque 500 goles por juego. Una convocatoria es una distinción y un premio. Punto”, escribió el analista este sábado.

Boca Juniors puso la cara

Mientras el jugador permanece en silencio con respecto a este escándalo, su club, Boca Juniors, se pronunció en horas de la noche de este viernes 13 de mayo por medio de un comunicado oficial.

Comunicado Oficial

“Boca Juniors le informa a los socios y socias del club, hinchas, medios de comunicación y al público en general, que el departamento de Inclusión e Igualdad de la institución ya está a disposición por el episodio que involucra al jugador Sebastián Villa y una vez más ratifica su total compromiso en situaciones de género e igualdad, tal como sostiene el primer Protocolo del club para actuación ante casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual, aprobado el 12 de agosto a través de la Asamblea de Comisión Directiva.

Como en cada situación que involucre a una persona del club, Boca Juniors se pone a disposición, brinda el acompañamiento correspondiente y redobla sus esfuerzos para seguir creciendo como institución en los valores que inspiraron el actual protocolo y que se basa en principios esenciales de aplicación como la prevención, asesoramiento y asistencia, respeto y privacidad, confidencialidad, entre otros”

Más críticas

Ante el grave hecho presentado, en Argentina, las críticas no se hicieron esperar en contra del jugador que vuelve a estar ‘en el ojo del huracán’ por un hecho similar al que protagonizó con su expareja Daniela Cortés.

El polémico periodista Pablo Carrozza no se guardó nada en contra del jugador en su cuenta de Twitter. “Villa no solo no puede jugar un segundo más en la primera de Boca, sino que, en caso de comprobarse esta nueva denuncia, merece pasar el resto de su vida entre rejas. De arranque, es un cobarde, una mala persona y un peligro para la sociedad”, dijo el comunicador.

Y añadió: “Villa está procesado, tiene un juicio oral pendiente por haberle roto la cabeza a su pareja; y ahora es denunciado por violación e intento de homicidio. ¿En serio lo van a defender para que no se pierda un partido de fútbol? ¿Qué más tiene que hacer para que lo echen del club?”.