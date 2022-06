La fuerte pelea entre jugadores de Nacional en el juego con Junior, que no pasó por alto

El pasado miércoles 15 de junio, Atlético Nacional se convirtió en el primer finalista de la Liga colombiana después de remontar un marcador adverso ante Junior de Barranquilla. El cuadro verde hizo respetar su casa ante los tiburones, que no hicieron una mala presentación en el Atanasio Girardot.

Fue tanta la intensidad que se vivió en el gramado del máximo escenario de los antioqueños, que incluso dos jugadores de Nacional se vieron envueltos en una fuerte discusión a pesar de tener el marcador a su favor.

Sobre los últimos minutos de la primera parte y con Nacional arriba en el rubro, se presentó el rifirrafe entre Andrés ‘El Rifle’ Andrade y Yerson Candelo, el cual tuvo que ser separado por hombres de más experiencia como Dorlan Pabón y Emanuel Olivera.

Toda la discusión se dio por una pérdida del esférico por parte del 10 que generaba un ataque prometedor para Junior; sin embargo, este fue detenido por falta. Seguido a esto, desde la banda derecha, Candelo se fue a reclamarle a Andrade por su pérdida, lo cual generó reproche del volante e incluso encarándose. El lío entre ambos no pasó a mayores, puesto que otros miembros de la plantilla se metieron para continuar con las acciones de juego.

¡Así fue el 'rifi rafe' entre Andrés Andrade y Yerson Candelo!

No obstante, y lo que se pudo observar en las redes sociales de Atlético Nacional, fue que el lío entre ambos quedó en el terreno de juego, pues en el camerino, después del triunfo, toda la plantilla se reunió para celebrar y cantar el popular pregón verde.

Ahora bien, más allá de ver a todos los futbolistas entonando el himno de Nacional, hubo uno que llamó mucho la atención. Se trata de Jhon Duque, quien también cantó a todo pulmón y dejó claro que su presente es el equipo antioqueño. Cabe recordar que hasta diciembre de 2020, el volante de 30 años era referente y capitán de Millonarios.

Con el conjunto embajador, histórico rival de Nacional, Duque fue campeón del Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018.

Antes de llegar a Nacional, el ingeniero estuvo un año en Atlético San Luis de México, donde no logró consolidarse y por eso tomó la decisión de regresar al fútbol colombiano. Pese a que fue acercado a Millonarios, al final firmó un contrato que lo vincula al conjunto verdolaga hasta diciembre de 2022.

El rival de Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay I-2022 se conocerá este jueves, cuando se jueguen los partidos entre Deportes Tolima vs. Envigado y La Equidad vs. Independiente Medellín. El único que no tiene posibilidades de clasificar es el cuadro naranja, los otros tres buscan el último boleto.

Buenos días FINALISTASSSSSSSS 🟢⚪



Todos amanecimos escuchando el pregón, ¿cierto?

Por lo pronto, desde las toldas verdes todo es calma, ya que están a la espera del que será su rival en la gran final del fútbol colombiano. Tres equipos en el cuadrangular B (Medellín, Tolima y Equidad) luchan por conseguir el tiquete a la última instancia del campeonato.

Programación y resultados de la fecha 6

Miércoles 15 de junio

Atlético Bucaramanga 2-1 Millonarios FC

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+

Atlético Nacional 2-1 Junior FC

Hora: 8:15 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Jueves 16 de junio

Deportes Tolima vs. Envigado FC

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+

La Equidad vs. Independiente Medellín

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports