La inesperada decisión de Dani Alves previo a su juicio por violación, ¿le surtirá efecto la ‘jugada’?

En una entrevista única que concedió desde su arresto, Alves afirmó: “Todo lo que pasó y no pasó allí dentro, solo lo sabemos ella y yo. Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos”. Alves proporcionó esta declaración a La Vanguardia desde el locutorio número dos del módulo de comunicaciones de Brians 2 en junio.