Madre de Dani Alves no se guardó nada contra las “cobras venenosas” que están tras el futbolista

Dani Alves no es el único que ha dado de qué hablar tras la acusación en su contra por abuso sexual; también lo han hecho su esposa, la modelo canaria Joana Sanz, y su mamá, Lucía Alves, debido a las publicaciones en sus redes sociales relacionadas con el futbolista.

Lucía, por ejemplo, suele subir historias en Instagram aludiendo a Dani Alves, y aunque su cuenta ahora es privada, más temprano que tarde sus mensajes terminan filtrándose, como ocurrió este 20 de enero.

La mamá de Dani Alves publicó unas palabras que estarían dedicadas a personas del círculo cercano de su hijo, los cuales estarían buscando sacar rédito de la situación que hoy atraviesa el deportista. Otra hipótesis es que estén dirigidas a Joana Sanz, quien anunció el fin de la relación amorosa con él, aunque también le manifestó su apoyo en el proceso judicial que se le adelanta.

“A veces nos preocupamos por el tamaño de un animal y el peligro está en las cobras, que son cautelosas y venenosas”, publicó Lucía Alves, comentario que no pasó desapercibido en la prensa deportiva y rosa de España.

El mensaje de Lucía, mamá de Dani Alves, hoy en la cárcel - Foto: Instagram: Lucía Alves

La publicación de la mamá de Dani Alves llega días después de que el futbolista, el más laureado de toda la historia, rindiera la quinta declaración de los hechos registrados el pasado 30 de diciembre, día en que presuntamente abusó de una mujer en los baños de la reconocida discoteca Sutton, en Barcelona.

En principio, el mundialista con la selección de Brasil afirmó que no conocía a quien lo denuncia, pero luego manifestó que sí sostuvo relaciones con ella, solo que fueron consentidas. Según él, si en un comienzo lo negó, fue para evitar que la infidelidad lo alejara de su esposa.

Dani Alves cumplió tres meses en prisión. - Foto: Instagram @danialves

Según El programa de Ana Rosa, que le ha estado siguiendo el rastro al caso Dani Alves, el abogado defensor, Cristóbal Martell, presentó cuadro a cuadro las grabaciones de la discoteca Sutton para contrastar lo sucedido con las versiones de la presunta víctima. La intención fue clara: desestimar la violación y evidenciar que la mujer no entró a los baños obligada.

“Busca demostrar que la víctima no se ajustó a la verdad cuando explica que los momentos previos a acceder al baño sintió incomodidad y no tuvo más opción que entrar, porque no tenía escapatoria”, expuso el programa.

Lo cierto es que el pasado jueves Dani Alves cumplió tres meses en la cárcel Brian 2, donde deberá permanecer hasta el día del juicio.

El beso de Joana Sanz que desconcierta a Dani Alves

“No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, dice un adagio que por estos días parece encajar a la perfección en la vida de Joana Sanz, esposa de Dani Alves.

La modelo, quien decidió alejarse de las redes sociales debido a las críticas por anunciar que quería separarse del futbolista, reapareció con una historia en Instagram que está causando furor en la prensa rosa y deportiva española.

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, subió foto besándose con una amiga. - Foto: Instagram: Joana Sanz y Dani Alves.

Un día atrás, la también empresaria subió un video rumbeando junto a una modelo y una foto en la que se le ve besándola en la boca. Además, escribió un mensaje felicitándola por su cumpleaños, en el que expresó lo importante que ha sido en 2023, año en que su mamá falleció producto de un cáncer y Dani Alves fue encarcelado.

“Feliz cumpleaños, Sandra Tabares. Te amo. Gracias por levantarme del suelo y llenarme de vitalidad de nuevo. Seguimos sumando momentos. En las duras y en las maduras”, escribió en Instagram, donde suma casi un millón de seguidores.

Joana Sanz, besándose junto a una amiga - Foto: Instagram: Joan Sanz

Ya luego, en otra historia, Joana Sanz hizo eco de un artículo publicado por el medio de comunicación español El Mundo, titulado: “De Hiba Abouk a Joana Sanz o Hillary Clinton: el dilema de gestionar la infidelidad cuando se hace pública”.