Dani Alves, olvidado por su esposa: beso de Joana Sanz con una modelo le da la vuelta a España

“No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, dice un adagio que por estos días parece encajar a la perfección en la vida de Joana Sanz, esposa de Dani Alves.

La modelo canaria, que decidió alejarse de las redes sociales debido a las críticas por anunciar que quería separarse del futbolista, reapareció con una historia en Instagram que está causando furor en la prensa rosa y deportiva española.

En las últimas horas, la también empresaria subió un video rumbeando junto a una modelo y una foto en la que se le ve besándola en la boca. Además, escribió un mensaje felicitándola por su cumpleaños, en el que expresó lo importante que ha sido en 2023, año en que su mamá falleció producto de un cáncer y Dani Alves fue encarcelado.

“Feliz cumpleaños, Sandra Tabares. Te amo. Gracias por levantarme del suelo y llenarme de vitalidad de nuevo. Seguimos sumando momentos. En las duras y en las maduras”, escribió en Instagram, donde suma casi un millón de seguidores.

Joana Sanz, besándose junto a una amiga - Foto: Instagram: Joan Sanz

Ya luego, en otra historia, Joana Sanz hizo eco de un artículo publicado por el medio de comunicación español El Mundo, titulado: “De Hiba Abouk a Joana Sanz o Hillary Clinton: el dilema de gestionar la infidelidad cuando se hace pública”.

Valga recordar que Dani Alves, procesado por abuso sexual contra una joven de 23 años el pasado 30 de diciembre, en una prestigiosa discoteca en Barcelona, en un comienzo afirmó desconocer a la presunta víctima, pero luego declaró que tuvo relaciones supuestamente consensuadas con ella, solo que no quería aceptarlo porque dejaba en evidencia su infidelidad hacia Joana Sanz.

El sufrimiento de Sanz con Alves

Joana Sanz confesó que Dani Alves la engañó mientras ella tenía a su madre muriendo en un hospital. Lo hizo respondiendo en Instagram a algunos seguidores.

“Por todos esos momentos compartidos juntos... este no era el momento de dejarlo a la deriva. Entiendo tu dolor y que no perdones la traición, pero no creo que es el lugar ni las formas”, comentó un seguidor de Joana Sanz a la publicación.

La respuesta de ella fue: “El lugar y las formas las perdió él, engañándome mientras mi madre se moría”.

Joana Sanz revela que Dani Alves la engañaba mientras su mamá estaba muriendo. - Foto: Tomado de Instagram: @joanasanz

Valga recordar que el abuso sexual por el que se señala a Alves habría sido perpetrado la madrugada del pasado 30 de diciembre. Es decir, sucedió mientras la madre de Joana Sanz empeoraba, aunque se desconoce si la modelo se refiere a este caso y a otra presunta infidelidad.

El mismo usuario respondió que si una equivocación borraba todo lo hecho y, lo peor, que ella no estuviera en las malas. De nuevo, Sanz respondió: “Si leyeras bien lo que escribí, lo dice claramente. Estoy y estaré, pero de otra forma”.

La última declaración de Alves

El pasado 17 de abril, Dani Alves dio la quinta versión de lo sucedido en Sutton, en cuyos baños presuntamente abusó de una joven. Uno de los jugadores más laureados en la historia del balompié declaró a petición propia en el Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona después de que la jueza rechazara sacarlo de prisión provisional, donde está desde el 20 de enero.

Dani Alves está en prisión desde el pasado 20 de enero. - Foto: Instagram @danialves

En el recurso con el que intentó salir de prisión, la propia defensa de Alves admitió la “errática declaración” del futbolista, que durante la investigación ha entregado distintas versiones de los hechos y empezó negando que se hubiera encontrado con la joven.

Pues bien, el lunes, Alves admitió ante la jueza que mintió porque estaba “obsesionado” con que su mujer no descubriera que le había sido infiel y que lo ocurrido con la joven en la discoteca supuestamente fue una relación de mutuo acuerdo.