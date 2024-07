La sorpresiva reacción que tuvo Luis Díaz con Lionel Messi en público tras perder la Copa América

“Se terminó la Copa América y lo primero que quiero es agradecer a todos por los mensajes y saludos. Estoy bien, gracias a Dios, y ojalá pueda estar pronto en la cancha de nuevo disfrutando de lo que más me gusta hacer. Estoy feliz, mucho, sobre todo porque logramos el objetivo que teníamos. Fide nos deja, pero con otra Copa más”, manifestó inicialmente.

Las postales compartidas por el astro argentino recibieron miles de mensajes y comentarios. Uno de los últimos en reaccionar a las imágenes del festejo del capitán de la albiceleste fue Luis Díaz, quien le dio me gusta a las últimas tres publicaciones de Messi.

'Like' de Luis Díaz a Messi | Foto: Instagram: Lionel Messi

Leo Messi, según contó Rodrigo De Paul, les dijo a sus compañeros apenas se acabó la final de la Copa América, la se disputó en Miami, que nadie se burlara de ningún jugador colombiano, pues no quería que el título se manchara con una pelea.

“Terminó la final con Colombia y vino Leo y dijo: ‘Nadie carga a nadie. Festejemos y disfrutemos lo nuestro’, porque él entiende la situación. Lo hace para que no haya algo malo que nuble lo lindo ”, sentenció el mediocampista en Olga en vivo .

“Queridos colombianos, me tomé unos días para procesar el dolor por perder esta final. Hoy quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron durante la Copa América desde cada rincón del país, Lastimosamente, no pudimos darnos la alegría de ser campeones, pero les aseguro que este grupo no se va a cansar de intentarlo y que volveremos ilusionarnos”, concluyó el guajiro.