Sale a la luz petición de Leo Messi a sus compañeros, segundos después de ganarle a Colombia la final de Copa América: “A nadie”

Rafael Santos Borré no corre con suerte: conoció drástica noticia que impacta su futuro en Brasil

Leo, tras el pitazo final y de acuerdo con el mediocampista de Argentina Rodrigo De Paul, les dijo a sus compañeros que nadie cargaba o se burlaba de un jugador colombiano, pues no quería que el título se manchara con una pelea.

“ Terminó la final con Colombia y vino Leo y dijo: ‘Nadie carga a nadie. Festejemos y disfrutemos lo nuestro’, porque él entiende la situación. Lo hace para que no haya algo malo que nuble lo lindo ”, dijo De Paul en Olga en vivo .

Más palabras de De Paul

Ángel Di María. “Esta final de Copa América fue mucho por el ‘Fideo’. En la charla antes de la semifinal, Messi dice que son sus últimos partidos, hagamos que se retire jugando una final. Se tenía que ir con el título. Nosotros nos iremos de la selección cuando no nos convoquen o haya otro mejor, pero lo que le pasa a Di María o Messi es que son elegidos. Trató el tema mucho y fue una decisión espectacular. Desconozco si tendrá minutos en septiembre contra Chile .”

Su amistad con Messi. “Hoy ya es un amigo. En muchos momentos difíciles de mi vida fue la persona de mi círculo que daba en la tecla con sus consejos y opiniones. Pasó a ser una persona muy importante porque cuando lo necesité tuvo la palabra justa y yo me apoyé mucho. Le puedo contar cualquier cosa y ahí fue cuando el vínculo se hizo cercano. Haber vivido mis mejores años deportivos con él a su lado es increíble. Son casi siete años juntos.”

Sobre Paulo Dybala. “Fue doloroso que no estuviera en la Copa América. Todos nos enteramos cuando sale la lista. Fue una sorpresa, yo no me lo esperaba. Hay muchos jugadores argentinos y solo pueden ir 26. Debe ser muy difícil para Scaloni. Para el que se queda afuera lo entiende. Dybala habló con Scaloni.”