Atlético Nacional rompe el mercado: ya es oficial el nuevo goleador con paso por Europa y Selección

O Santos Futebol Clube concluiu nesta quinta-feira (18) o empréstimo do atacante Morelos para o Atlético Nacional, da Colômbia. O atacante de 28 anos foi cedido ao time colombiano até o fim da temporada. pic.twitter.com/EQrMNKvERX

Aunque el cordobés no gozó de especial protagonismo en el fútbol brasileño, tiene en su hoja de vida el paso por Escocia como la principal carta a mostrar ante el mundo.

Nacional ficha, pero también gana

Nacional todavía no contó con la mayoría de sus refuerzos. “David (Ospina) se va a sumar en estos días, (Jorman) Campuzano que no fue habilitado, (Felipe) Román que tuvo un contratiempo que no pudo estar, están llegando dos delanteros más, se va a sumar algún extremo. Es un margen que tenemos para el futuro, iremos día a día viendo que es lo mejor para cada partido. Hoy por encima que se ganó sabemos que hay que mejorar y mucho”, completó Repetto.