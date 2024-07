Pregunta sobre la venta de James Rodríguez hizo explotar al técnico de São Paulo: así contestó

Luis Zubeldía, técnico de São Paulo, ya no quiere más preguntas sobre James Rodríguez en rueda de prensa. Este miércoles 17 de julio, luego de vencer a Gremio por el Brasileirao, el estratega argentino explotó ante la prensa y pidió que las preguntas al respecto se las hagan a los encargados de tomar decisiones sobre los fichajes.

“Me gustaría que hablaran con el presidente, con Rui (Costa), con Belmonte, de todos los movimientos que están pasando, porque ellos son los que se encargan de esta situación”, le contestó a un periodista que le preguntó sobre la posible continuidad del volante cucuteño.

Zubeldía llegó en abril al banquillo del tricolor paulista y desde entonces a James le tocó ver cómo sus oportunidades de sumar minutos se esfumaban.

Antes de la Copa América, el colombiano tenía solo cinco minutos jugados bajo las órdenes del nuevo entrenador de São Paulo. La única vez que lo puso sobre el campo de juego fue en el remate del compromiso contra Palmeiras en el campeonato brasileño.

James Rodríguez saldría beneficiado de la maratón de partidos que debe enfrentar Sao Paulo | Foto: Rubens Chiri / saopaulofc

James no volvió a aparecer en las convocatorias para el Brasileirao y mucho menos en la Copa Libertadores, donde venía siendo importante como titular en el esquema de Thiago Carpini.

Esa situación lo obligó a plantearse su salida a mitad de año. La dirigencia de São Paulo aceptó sin saber que terminaría siendo elegido como el mejor jugador de la Copa América, por encima de Lionel Messi, Lautaro Martínez, Federico Valverde, Vinícius Jr, Rodrygo y muchos más.

A raíz de su gran desempeño con la Selección Colombia, en Brasil no se habla de otra cosa que no sea la posible continuidad de James para los octavos de final de la Libertadores, sin embargo, la respuesta de Zubeldía no parece dar buenas sensaciones.

“Puedo hablar de la parte futbolística, y ya sabes lo que pasa. Creo que el equipo está en una buena posición en la tabla, muy difícil. Tuvimos varios problemas con lesiones importantes y, de una forma u otra, respondimos a estas cosas específicas”, declaró.

Entre abril y mayo, Zubeldía repitió varias veces que James no se encontraba en su mejor nivel físico y por eso no podía hacer parte de las convocatorias. Al tiempo, el colombiano subía historias en sus redes sociales entrenando a fondo para la Copa América, en la que dejó claro que el problema no es físico, pues acumuló un total de 386 minutos distribuidos en los seis partidos jugados hasta la final.

Zubeldía:



- Gostaria que falassem com o presidente, com o Rui Costa, com o Belmonte... (sobre James) sobre os movimentações. São eles os encarregados desta situação. Posso falar da parte futebolística, e vocês sabem o que penso. O time está em um lugar da tabela que é bom.… pic.twitter.com/1zd3sXaUTs — Alexsander Vieira (@_alexsander) July 18, 2024

Zubeldía no se va

En los últimos días, se abrió la puerta de salida de Zubeldía, lo que abría una esperanza para James, sin embargo, el técnico argentino rechazó una oferta para asumir las riendas de la selección de Ecuador en las eliminatorias al Mundial de 2026.

“La decisión de quedarme tiene que ver con el respeto a mi profesión. Lo único que dije fue: pienso en São Paulo, me quedo en São Paulo. Pero la decisión no es solo una cuestión de cariño. También es una decisión para mi profesión. No me permitiría, con las condiciones dadas, dejar un club como el São Paulo. Yo no lo permitiría. Estoy feliz de estar aquí, de vivir partidos dramáticos, intensos”, explicó.

Zubeldía dejó un buen recuerdo en Ecuador por su paso reciente en la Liga de Quito, al que sacó campeón de la Copa Sudamericana en 2022.