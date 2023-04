Leicy Santos alucina con el presente y futuro de Linda Caicedo en Europa: “Es impactante”

Atlético de Madrid, fue el primer equipo internacional que apostó por el talento de una colombiana y compró sus derechos deportivos. Lo hizo con Leicy Santos que pasó de Santa Fe al equipo colchonero y marcó la historia del fútbol femenino cafetero.

Desde 2019, Leicy ha estado derrochando talento en la Liga femenina de España. Otras jugadoras como Manuela Vanegas en la Real Sociedad, Gisela Robledo en el Tenerife, Liced Serna e Ivonne Chacon en el Valencia o Mayra Ramírez en el Levante también se destacan y demuestran porque el fútbol femenino de Colombia es mirado con tanto respeto.

“La jugadora colombiana, sobretodo, tiene algo diferencial de la española. Tenemos el dominio de balón que se necesita porque aquí se juega muy rápido, a uno o dos toques, con transiciones y ese es nuestro plus. La picardía del fútbol a la hora de estar jugando en el uno contra uno. En España, hemos abierto camino con jugadoras como Natalia Gaitán”, dijo Leicy Santos.

Leicy Santos, volante del Atlético de Madrid - Foto: Atlético de Madrid

La volante colombiana está estrenando técnico. Manuel Cano llegó en diciembre de 2022, tras la destitución de Óscar Fernández, que no siguió al frente del Atlético de Madrid Femenino tras perder con el Real Madrid el año pasado y quedarse fuera de los puestos que dan acceso a la Liga de campeones femenina.

En un encuentro de prensa entre la líder de la Selección Colombia, La liga de España, Chubb y los medios, Leicy confesó que le pide el nuevo timonel.

“Me identifico más como volante, aquí soy más mediapunta. Mi técnico me pide que me quede arriba y saque esa jugada limpia, le dé pausa al equipo, control al grupo y que cuando los equipos nos presionen arriba, saque más limpio el balón desde abajo”, indicó sobre sus características.

Leicy Santos en encuentro con los medios de comunicación en conferencia de la Liga de España y Chubb. - Foto: Chubb seguros

Leicy no desaprovechó la charla de prensa para hablar de Linda Caicedo, su amiga y compañera en la Selección Colombia y su rival en la Liga femenina de España.

De hecho, el pasado 12 de marzo se enfrentaron el Real Madrid y el Atlético. Las jugadoras colombianas se sacaron chispas a la hora de disputar el balón.

Todo se dio debido a una jugada en la que Linda Caicedo tenía el balón e intentó lucirse, pisando la pelota y sacarse de encima con su extraordinaria técnica a tres jugadores del Atlético de Madrid. Fue ahí cuando Leicy Santos, probablemente incómoda por los lujos de su compatriota, fue y le quitó el balón con bastante fuerza y poniéndole su cuerpo en lo que podría considerarse “un empujón” pero que es permitido en el fútbol.

Y al parecer, este quite de Santos, molestó mucho a Linda, que inmediatamente se fue corriendo tras la otra colombiana, la agarró de la camiseta y la detuvo con falta. En ese momento aumentó la tensión, hubo manoteos y miradas que demostraban que las dos colombianas estaban “calientes” producto de la rivalidad que se vive en un clásico;

Leicy habló al respecto: “Son cosas del partido, de la calentura y no me di cuenta como la miré. Luego después del partido nos preguntábamos como ibamos y como se estaba sintiendo. Nos pegamos una llamada y hablamos, nos reímos. Como cuando estamos en la Selección, lo tomamos en chiste como. Es una situación que quedó ahi”, indicó.

Sin embargo, elogió lo logrado por Linda Caicedo en tan poco tiempo con la Selección y en la Liga de España.

“El tema de Linda ha sido impactante para todos. No solo para ella sino para todas las que estamos aquí y representa mucho para el Fútbol femenino colombiano. Linda hace reflexionar un poco de que el fútbol de nuestro paós, puede dar un paso más para adelante y hay que aprovechar ese boom. Me parece que se ha adaptado y desempeñado muy bien al equipo. No es fácil llegar y hacerlo así en el Real Madrid en el 11 inicial. Es un valor agregado que ella tiene. Tiene muchas condiciones y potencial y esta Liga la ayudará mucho como futbolista. Creo que es joven y la deberíamos ayudar a llevar esa carga que Colombia se la pone y nosotras las grandes deberíamos ayudarla a que esté más tranquila”, indicó.

Leicy Santos, jugadora del Atlético de Madrid desde 2019 - Foto: Atlético de Madrid

Santos fue clara. Cree que en Colombia el modelo de la Liga de España debería tomarse como ejemplo para que más jugadoras brillen en el exterior.

“Deberíamos coger el modelo de una liga y otro país e implementarlo. Tampoco es que hay que hacer muchas cosas difíciles. Es imitar a otro país. La Liga de España o la mexicana y a partir de ahí empezar a reestructurar eso. Para mí es un tema de gestión y querer para que el fútbol funcione en Colombia y quieran apostar a eso. Entender que el fútbol femenino te va a dar resultado no a corto, sino a mediano y largo plazo”, opinó.

La jugadora, de 26 años, cree que para que Colombia sea competitiva con selecciones europeas necesita mejorar la técnica y el físico. Sin embargo, reconoce que la Liga Betplay de ellas ha mejorado y ha dado saltos de calidad. Por eso no descarta volver en el futuro.

“Sigo a Santa Fe, siento que en Colombia da un paso técnico y de calidad y lo he venido viendo durante estos años, pero nos falta un poco más. De estructurarlo bien para que sea una liga vistosa a nivel internacional”, finalizó.