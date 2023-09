Leonel Álvarez da el primer paso para volver a Atlético Nacional: sentido mensaje a hinchas y directivos

A pesar de ser una de las grandes glorias en la historia del equipo, Leonel Álvarez sigue sin recibir la oportunidad de dirigir Atlético Nacional. Aún cuando se encuentra sin equipo desde antes de la destitución de Paulo Autuori, los directivos nunca pusieron su nombre sobre la mesa y prefirieron darle las riendas a William Amaral para tener continuidad en el proceso.

Ahora mismo, el club verdolaga no está buscando técnico y espera tomar decisiones a final de año; sin embargo, un gran sector de la hinchada pide a gritos que se considere el nombre de Leonel como posibilidad, en caso de que Amaral no cumpla con los objetivos.

El problema es que en la dirigencia hay algo de recelo por la demanda que interpuso la escuela del exjugador, en el caso del traspaso de Marlos Moreno al Manchester City.

En entrevista con ESPN, Álvarez se desmarcó de la responsabilidad sobre ese litigio y aseguró que nunca tuvo nada que ver con el caso llevado ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). “Eso es mentira totalmente, yo no demandé absolutamente a nadie, yo no puse plata para el TAS, tampoco porque yo no participé absolutamente en nada de esto, aparece la escuela como único ítem, que de pronto creería un directivo que yo demandé”, dijo.

Leo se mostró abierto al diálogo y aseguró que no ha tenido la oportunidad de explicar su posición al respecto de dicha demanda. “Me gustaría tener una reunión y conversar con algún directivo de Nacional, porque yo con estos temas no tengo absolutamente nada”, insistió.

Leonel admite que le gustaría

Otro de los aspectos que ha obstaculizado su regreso a Nacional como entrenador, ha sido su paso por Independiente Medellín, con el que salió campeón, además de las palabras que alguna vez dijo como técnico del Deportivo Cali, sugiriendo que los verdolagas son beneficiados por el arbitraje colombiano.

“Yo no me escondo, tampoco tengo que desmentir nada, pero se puede conversar… el directivo que quiera conversar conmigo, yo no tengo ningún problema y sería muy bueno para aclarar las cosas, además yo creo que no hay ningún problema”, remarcó.

Leonel no olvida su paso glorioso por Nacional y el cariño que le demostró la hinchada cuando fue jugador. “¿Cómo no voy a querer dirigir a Nacional? Y más con la clase de herramientas que tienen, con esa hinchada número 12, que es enorme”, afirmó.

Durante la entrevista, pidió apoyo para Amaral y no quiso entrar en juicios sobre el momento que vive la institución. “El proyecto de nosotros, la manera de trabajar encaja perfectamente, no solo en Nacional sino en todo equipo que pretenda o quiera conseguir logros y conseguir una identidad, un estilo, pero esto es con carácter, personalidad, intensidad y son los mismos jugadores los que sacan los proyectos adelante”, apuntó.

“Que yo sepa o me tenga que arrepentir de algo, de pronto ese comentario que hice, que es como de empujar a los jugadores en el trabajo que estábamos haciendo, pero no con mala intención”, dijo al respecto de las palabras que aún le cobran en Nacional.

En ese sentido, muchos hablan que Leonel Álvarez está vetado para dirigir a Nacional y por eso ha sido descartado en múltiples ocasiones, a pesar de la larga trayectoria que tiene como técnico, incluso de Selección Colombia. “Me gustaría conversar y, si en su momento uno cometió un error, ¿por qué no pedir disculpas? Acá nadie es perfecto, pero me encantaría saber qué es lo que pasa. Yo creo que debo mejorar y cambiar, es hacer un poco más de lobby”, declaró.