Liga Betplay: tabla de posiciones tras triunfos de Millonarios, Junior y Nacional en la fecha 1

Millonarios es el primer líder de la Liga Betplay 2024-I. Gracias a su goleada ante Independiente Medellín (5-0), el conjunto embajador alcanzó la cima del campeonato, empatado en puntos con Atlético Nacional, Junior, Fortaleza, Jaguares, Águilas Doradas y Once Caldas, que también salieron victoriosos en el debut.

La acción continuó el sábado con el triunfo de Once Caldas sobre Boyacá Chicó (2-1), seguido de la sorpresiva derrota del Deportes Tolima a manos de Fortaleza en Ibagué. Ya entrada la noche, América de Cali pagó cara la salida de Lucas González y cayó de local frente a Águilas Doradas (0-1), en el estreno de Hernán Darío Gómez como entrenador del conjunto antioqueño.

Inicio contundente de Millonarios

A pesar de la goleada, el estratega samario dijo que todavía hay cosas por corregir. “En la presión no fuimos claros porque no lo trabajamos, en el inicio de juego no fuimos claros. Hoy tuvimos que haber perdido la posesión porque Medellín la tenía más que nosotros y teníamos un equipo más vertical. Para mejorar hay que entrenar, hicimos cosas muy buenas y vamos a corregir las cositas extra y darle un poco más de manejo al balón”, destacó.