Lista la convocatoria de Millonarios para el partido contra River Plate; ¿será el estreno de Falcao?

Convocatoria de Millonarios para enfrentar a River Plate

Arqueros

Defensas

Volantes

Delanteros

Técnico

Falcao García confesó petición que le hizo Macalister Silva

“Él me hizo un pedido muy especial y que no le podía decir que no, yo considero que Maca es un símbolo de esta institución y la verdad que no pasaba por mí venir y pedir la capitanía, sino que hoy lo primero que hizo fue dármela, es un pedido de él en lo personal y para mí, como referente del club que también lo admiro por todo lo que ha hecho en la institución”, expresó Radamel.