Radamel Falcao ya hizo el primer milagro en Millonarios; Leo Castro lo dejó en evidencia

De igual forma, para sus nuevos compañeros no deja de ser extraño poder compartir con él en el camerino y en los lugares de concentración, pues no todos los días se cuenta con la presencia de quien estuvo a la par de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en sus mejores épocas.

“Ahhhh, muchas gracias por venir Falcao. A nosotros no nos habían puesto eso antes” , le dijo Castro a Falcao justo cuando el ex Rayo Vallecano hacía su entrada al camerino azul.

Falcao García confesó petición que le hizo Macalister Silva

“Él me hizo un pedido muy especial y que no le podía decir que no, yo considero que Maca es un símbolo de esta institución y la verdad que no pasaba por mí venir y pedir la capitanía, sino que hoy lo primero que hizo fue dármela, es un pedido de él en lo personal y para mí, como referente del club que también lo admiro por todo lo que ha hecho en la institución”, expresó Radamel.