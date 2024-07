Falcao García reveló si Millonarios será su último equipo como profesional; habló sin rodeos

En la atención a medios que ofreció Radamel Falcao García en su llegada a la concentración de Millonarios en la ciudad de Bogotá, miles de hinchas hicieron un histórico banderazo que se hizo viral en las diferentes redes sociales.

Las palabras del histórico delantero de la Selección Colombia de mayores causaron sensación e ilusionaron a los aficionados azules. En medio de su extensa declaración, Falcao reveló si Millonarios será su último equipo. Sin rodeos, respondió que no sabe.

“La Selección lo es todo, he sido jugador de la Selección desde los 15 años, la Selección es parte de mi vida, hoy sé que mi prioridad es Millonarios y si lo hago bien, pues quizá tenga la oportunidad. No sé cuánto tiempo voy a jugar más al fútbol, quizá Millonarios sea mi último equipo, no lo sé, por eso quiero disfrutar este tiempo que estoy viviendo”, manifestó.

Radamel espera seguir preparándose con su nuevo equipo para afrontar de la mejor manera posible el torneo clausura de la Liga BetPlay. Sin lugar a dudas, Millonarios FC será uno de los clubes a vencer en este torneo.

Rueda de prensa Falcao García. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Más palabras de Falcao

Su responsabilidad. “Es una responsabilidad grande, porque lo que más quiero yo es venir a mi país y hacerlo bien, primero por el hincha de Millonarios, por mí, por mi carrera y después porque vengo a mi país y quiero darle un buen espectáculo a todos los estadios que vaya a jugar”.

Haber representado a Colombia. “Como lo dije siempre, yo los he representado a todos, en Argentina, en Venezuela, en Portugal, yo representaba a Colombia, yo no era Falcao, el de Santa Marta ni el de Bogotá, a mí me decían el colombiano en todos lados, yo era el colombiano, entonces venir a mi país es una responsabilidad muy grande y un desafío”.

Los esquemas. “Depende mucho del rival, pero yo me puedo adaptar fácilmente a cualquier esquema, he jugado con tres adelante, pues con dos extremos, he jugado con dos en punta y también en ambas situaciones me he sentido cómodo, también depende del acompañamiento del equipo, del rival, son varios factores, entonces en ese aspecto no creo que haya problema”.

El FPC. “He tenido algunos conceptos de cómo son los campos, de cuál es la mejor, cuál no tanto, de cómo es el fútbol acá, es verdad que yo no he jugado en primera división y tengo que tratar de acostumbrarme porque es algo diferente a lo que he venido acostumbrando. Espero rápidamente adaptarme a lo que quiere el entrenador, a lo que quiere el cuerpo técnico y sobre todo a tener esa conexión con mis compañeros y que nos podamos potenciar mutuamente”.

Rueda de prensa Falcao García. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA