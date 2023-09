Los elogios de Fernando Gago a Juan Fernando Quintero antes de unirse a la Selección Colombia

Los únicos que no jugaron fueron, Davinson Sánchez con el Tottenham, que goleó 2-5 al Burnley por la Premier League; Johan Mojica que no sumó minutos con el Osasuna vs. Barcelona. Yerry Mina que no ha debutado con la Fiorentina; Luis Sinisterra con el Bournemouth y Rafael Santos Borré en el Werder Bremen. Estos dos últimos jugadores apenas están llegando a sus nuevos equipos.