¿Luis Díaz es un problema para Mané? Klopp y una dura respuesta a los rumores

Aunque en Liverpool no quieran reconocer la posibilidad de pelear por el póker de títulos esta temporada, la ilusión de su hinchada está puesta en llevarse todo lo que tienen en el camino. La Copa de la Liga ya está en el bolsillo después de vencer al Chelsea en los penales, clasificaron a la final de la FA Cup eliminando al Manchester City, en Champions ya se encuentran en semifinales y la Premier League se encuentra al rojo vivo con un solo punto de diferencia respecto al líder.

La prensa inglesa alaba la capacidad de los reds para afrontar todos los frentes y el valor agregado que le ha dado la incorporación de jugadores como Luis Díaz, que le da más alternativas a Jürgen Klopp para conformar ese letal ataque en el que ahora no solo brillan las luces de Mohamed Salah y Sadio Mané.

Justamente el senegalés fue la clave para eliminar al City el sábado con un doblete que confirma su estado de forma, después de haber conseguido la clasificación al Mundial con su selección. En lo que va de este mes, Mané ha marcado cuatro goles en cuatro partidos por todas las competencias, acabando con la dependencia del olfato goleador de Salah que aún se mantiene como goleador de la Premier con 20 tantos.

Las preguntas al rededor del ‘10′ pasan por el tema de su renovación y esa competencia con Díaz, que incluso en los medios de comunicación titularon como el reemplazo generacional para la banda izquierda. Este martes, en la previa del clásico ante Manchester United, Klopp desmintió el rumor de una competencia personal entre el colombiano y el africano por el puesto en la titular.

“Conozco a Sadio desde hace casi seis años. Hasta donde lo conozco, nunca necesitó ningún tipo de competencia para tratar de ser la mejor versión de sí mismo”, argumentó el técnico alemán. “Durante mucho tiempo, prácticamente jugó todos los partidos cuando estaba en forma y se desempeñó a un nivel increíblemente alto de manera constante”, agregó.

Sobre el fichaje del guajiro en enero, Klopp negó que haya sido pensado como un reemplazo de Mané. “Traer a Luis, no estoy seguro de que haya afectado esa parte de su juego. No lo sé, pero no fue la razón para traer a Luis. Jugar de centro obviamente también le sienta muy bien a Sadio. Jugó para nosotros y anotó algunos goles increíbles y algunos goles importantes desde la banda izquierda, pero él también puede jugar en el centro”, analizó.

Tras esa resupuesta, los periodistas volvieron a cuestionar si la presencia de Díaz provocó una respuesta de Mané en cuanto a su cuota goleadora y lo que puede aportar en el campo de juego. “No creo que Luis sea la razón por la que Sadio marcó cuatro goles. Pero también lo es un poco porque puede mantener una última línea bastante ocupada y eso abre brechas para otros jugadores”, remarcó el entrenador.

Mané tuvo que modificar su posición en el ataque del Liverpool tras la llegada del colombiano - Foto: Getty Images

Klopp encuentra la razón del nivel de Mané en la motivación por ganar más títulos y un estado físico que ha empezado a recuperar después del esfuerzo que le significó la presentación en la Copa de África a principio de año, donde salió campeón. “Nadie es fácil de dejar afuera. Si logramos algo este año, es por cómo todos los muchachos manejan la situación y eso también incluye a los muchachos que no estaban en el equipo de vez en cuando”, explicó.

Para seguir en carrera por la Premier, la victoria frente al United se hace importante, razón que obliga a poner en cancha lo mejor de su arsenal. “Tengo que hacer algo, obviamente no corro en el campo, no marco goles, yo no defiendo, entonces tengo que aportar y la toma de decisiones es una de las cosas que tengo que hacer”, dijo Klopp.

En los 12 días que quedan de abril, el Liverpool afrontará 4 partidos (tres de Premier y uno de Champions), situación que obliga a manejar las cargas y controlar los minutos que cada jugador está sobre el campo de juego. Esa ecuación permitiría que Mané juegue de nuevo como extremo, Díaz haga la posición por derecha y Firmino ingrese más a la titular, decisiones que desde ya rondan por la cabeza del cuerpo técnico.