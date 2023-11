Luis Díaz marcó con Liverpool y le dedicó el gol a su padre, quien se encuentra secuestrado: “Libertad para papá”. Muy conmovedor

Pese al mal momento que atraviesa por el secuestro de su padre, el futbolista colombiano Luis Díaz no desentona en su equipo, el Liverpool de Inglaterra, con el que volvió a jugar después de dos partidos. El guajiro entró en los minutos finales del juego y anotó para darle el empate a los dirigidos por Jürgen Klopp.

“Realmente no puedo decir qué haremos porque simplemente esperamos dónde terminará todo y (a) partir de ahí pensaremos. Pero todo depende de él, de que esté disponible o no, yo no forzaré nada”, completó el entrenador del cuadro inglés.