Luis Díaz tuvo ataque de ira; fue captado tirando un ‘madrazo’ en pleno partido de Liverpool

Liverpool, a excepción de que pase una catástrofe, habrá perdido en la parte más importante de la disputa por la Premier League, la posibilidad de ser campeón. En los últimos juegos, al igual que en el de este miércoles antes Everton, la suerte no acompañó a Luis Díaz y sus compañeros para que estos pudiesen marcar.

Aunque en reiteradas ocasiones intentaron y estuvieron muy cerca de capitalizar, una atajada providencial del arquero rival , un palo o alguna otra situación, frustraba los goles que hubiesen sido claves para no perder. Ante los ‘toffes’ en el clásico de este 24 de abril, sucedió lo que en anteriores juegos y el resultado dejó un 2-0 en contra de los ‘reds’.

Jürgen Klopp, entrenador al frente de los rojos, tras salir derrotado en Goodison Park dejó casi sentenciado en su discurso que no hay vuelta atrás para el fracaso en la temporada, donde pasaron de estar vivos en cuatro torneos, a solo lograr la conquista de uno; Carabao Cup.

Justamente, sobre la mala suerte referida anteriormente ante el arco, dijo: “Hay tantas oportunidades y juegas muy bien, pero no obtienes nada a cambio. Es realmente malo. Desde entonces creamos, pero no anotamos con suficiente frecuencia y eso no ayuda”.