Luis Díaz y el inglés: video reveló cómo son sus conversaciones con los compañeros del Liverpool

La mayoría de jugadores del Liverpool hablan inglés a la perfección, incluidos algunos de los que provienen de Sudamérica, situación que le dificultó su comunicación al interior del vestuario. “Es muy duro, no les voy a mentir, pero realmente va mejor y he mejorado en ese sentido ”, agregó.

El mate, el otro ‘gran problema’ de Díaz

Para el colombiano es claro que la inversión hecha solo surtirá efecto si cosechan títulos. “En cuanto al futuro, me veo ganando muchos trofeos con este gran club, empezando por intentar ganar todo lo que está en juego esta temporada. Creo que seguiré de la misma manera, con esa misma mentalidad de no dejarme llevar y tener los pies en la tierra, sabiendo que el trabajo duro que ponga cada día me seguirá mejorando ”, dijo en Liverpool e Mag .

“Estoy mucho por las casas de Macca y Darwin, y esos dos toman mate casi todo el tiempo. Me invitan todo el tiempo a unirme a ellos, ‘ven, prueba un mate’. Siempre digo que no, no me gusta, no me gusta nada. Logré probarlo una vez, antes de que llegara Macca”, confesó.