“Tiene que entrenar si quiere ser grande”: el fuerte regaño del ‘Tino’ Asprilla a Beckham Castro, delantero de Millonarios

El ‘Tino’ prosiguió a ponerse como referencia de un buen jugador: “Le doy un ejemplo, en un entrenamiento con el Parma, en el estadio, jugamos contra La Sandoria (...). Yo pateé como 20 balones y metí como 10 goles. El día domingo sacan una pelota, me la llevo con la cabeza y me quedó el mismo balón que había entrenado y como ya lo tenía practicado, le pegué y ganamos 1-0″.

Críticas contra Faustino

“¿El Tino, un jugador que no pudo convertirse en el más importante en la historia de Colombia por ser indisciplinado y toma trago, hablando de disciplina?” , preguntó un cibernauta en la red social X. Otro usuario escribió: “Dios mío el Tino pidiéndole a un jugador eso, el monumento de la irresponsabilidad y no una vez, muchas veces”.

“Yo me casé y tuve un hijo, por si no se dio cuenta. Me casé y tuve un hijo que se llama Santiago. Me casé, pregúntele a él (Víctor Hugo Aristizábal). Usted no vio que me quitaron toda la plata que tengo...”, fueron las palabras del ‘Tino’.