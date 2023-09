Edinson Cavani le reclamó a un periodista que expuso su falta de eficacia: “Dentro de la cancha no es fácil”

El delantero uruguayo, quien había tenido un buen desempeño en La Bombonera, pero no logró anotar, respondió de manera enérgica , desatando un intenso intercambio de palabras con el periodista en un debate sobre la calidad de las oportunidades perdidas.

El tenso intercambio continuó con Cavani explicando que dentro del campo de juego las cosas no son tan simples, enfatizando la importancia de seguir trabajando: “Dentro de la cancha las cosas no son tan fáciles como a veces se ven de afuera. A veces entra, a veces no entra, hay que seguir con fe y seguir laborando”.