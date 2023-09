Edwin Cardona deja caer la confesión más dura de toda su carrera: “mi hijo me salvó de una tragedia”

“ Tenía que estar las 24 horas con una persona que me acompañara a entrenar, que después estuviera conmigo en el carro, que durmiera conmigo porque llegué a una época en la que me di cuenta que tenía alrededor solamente a mi familia ”, contó.

“ Dios le envía a uno esas personas. Mi hijo fue la única persona que me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer en lo personal ”, admitió Cardona. “Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué estaba mal”, agregó.

Cardona quiere revancha

Al final, la decisión más conveniente para ambas partes era separar sus caminos y continuar cada uno por su lado. “No sé si Dios me dará la oportunidad de tener alguna revancha. La aceptaría y me gustaría porque donde he ido me ha ido muy bien”, advirtió.