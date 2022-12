Luis Enrique arremete contra jugador que convocó para el Mundial de Qatar: “no es lo que esperaba”

La selección de España firmó uno de sus peores fracasos en la historia de los mundiales al despedirse en los octavos de final de Qatar 2022 a manos de la sorpresiva Marruecos. El equipo dirigido por Luis Enrique solo ganó uno de los cuatro partidos disputados, el cual fue en el debut con Costa Rica por 7-0.

Luego de ello y la caída por segundo mundial consecutivo en los octavos de final, dieron pie para que el entrenador diera un paso al costado y dimitiera de su cargo al frente de la ‘Furia Roja’. No obstante, el propio entrenador aseguró estar “satisfecho” de su paso por el combinado español y por haber, sobre todo, “generado ilusión” y que no le hizo “ni falta tomar una decisión” sobre su continuidad porque no hubo oferta de la RFEF, mientras que ve “muy preparado” a su sucesor, Luis de la Fuente, y se mostró “con ganas y fuerza” para volver a coger las riendas de un club, aunque aún no ha recibido ofertas.

“Han sido días intensos, pero estoy muy bien, con el optimismo típico de alguien preparado para lo que venga. Acabé mi etapa en la selección y ahora se abren infinidad de posibilidades. Ahora es momento de descansar y de analizar todo”, expresó Luis Enrique en su participación este lunes en el Twitch de Ibai Llanos.

- Foto: REUTERS

Ahora bien, entre otros temas que se tocaron en transmisión con el streamer, se habló sobre la convocatoria de la selección para la cita orbital. Allí, Luis Enrique, ya apartado de su cargo, rompió el silencio y se mostró arrepentido por haber llamado a un jugador que en pocas palabras no dio lo que esperaba.

“Haría un cambio en la lista. Hay uno que me hubiera gustado traer y otro que lo que vi, no me convenció”, dijo el entrenador sin dar detalles de su nombre.

El exentrenador de España responde a la pregunta de si, visto lo visto, hubiese hecho algún cambio en la convocatoria:



Por otro lado, Luis Enrique exaltó el nivel de jugadores en específico y admitió que tuvo falencias en no haberle dado suficientes minutos a alguno. “El jugador que más me sorprendió de todo el Mundial fue Pedri, que es Harry Potter. Lo más parecido que he visto es Andrés Iniesta y luego el Pedri persona es un número 1″.

“Morata estuvo fantástico y Asensio como falso nueve. Y Ferran tiene gol, Nico muy bien también, Sarabia tiene gol, Yeremy también... Si me dices que Haaland es español o Agüero, le hubiera llevado: no soy gilipollas. Pero los ocho delanteros que llevé los hubiera vuelto a llevar”, agregó.

¿Cuál es su favorito a quedar campeón?

De cara a lo que resta de Mundial, reconoció que sería “un puntazo” que ganase Marruecos, pero que a él le dejaría “igual” pese a poder decir que les eliminó el campeón, y que le gustaría “por Leo Messi y por lo que significa que ganase Argentina”. “Pero si no, que gane el mejor”, puntualizó.

Además, manifestó que lleva siendo “famoso desde los 19 años” y que también puede tener “una opinión sobre famosos distorsionadas de la realidad”. “En las ruedas de prensa soy como soy y si me preguntas una estupidez respondo con otra, y si me preguntas faltando el respeto contesto faltando el respeto”, declaró.

Finalmente, Luis Enrique habló de su faceta de streamer durante la Copa del Mundo. “Se trataba de contar la historia de la selección desde otro punto de vista, no de suprimir medios de comunicación, no había un objetivo negativo en ningún caso. De las cosas que más valoro de esta experiencia es la conexión con la afición y que todo lo que me llegaba de la prensa estaba contaminado y era diferente”, comentó.

Por lo pronto, las semifinales del Mundial de Qatar se abrirán este martes con el duelo entre la Argentina de Messi, ante la Croacia de Modrić, emulando el duelo que se dio hace cuatro años en el Mundial de Rusia 2018 y que terminó con victoria a favor de los europeos por 3-0.