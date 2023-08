¿Luis Rubiales le pidió permiso a Jenni Hermoso para besarla? Esto dijo un lector de labios

“En el momento en el que apareció Jenni ella me levantó del suelo y al dejarme nos abrazamos y yo le dije olvídate del penalti, has estado fantástica en este Mundial y ella me dijo eres un crack, yo le dije ¿un piquito? Y sucedió”, contó en la Asamblea Extraordinaria el ahora suspendido por la Fifa presidente de la Real Federación del Fútbol Español (RFEF).