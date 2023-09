Luis Sandoval contó la verdad sobre lo que pasó con Jorge Luis Pinto; reveló lo que le dijo su mamá

Luis ‘El Chino’ Sandoval salió por la puerta de atrás de Junior por actos de indisciplina, pero el fútbol le dio una nueva oportunidad con el Deportivo Cali.

Hasta ahora el delantero de 24 años ha presentado unos números interesantes, puesto que suma 12 partidos, cinco goles y dos asistencias, haciendo una buena dupla con Teófilo Gutiérrez.

Sin embargo, en el último partido terminó como villano, ya que erró un tiro penal frente a Independiente Medellín, por ende el azucarero solo pudo igualar 2-2 en el estadio Palmaseca.

Luis Sandoval, delantero del Cali, en el clásico ante América. | Foto: Colprensa

La historia con Jorge Luis Pinto

Pero toda esta corta historia del ‘Chino’ con el Cali pudo no pasar, puesto que Jorge Luis Pinto había decidido que no hiciera parte del plantel verde.

Dos meses y medio después de esto, Sandoval reveló en una entrevista con el Diario AS lo que pasó con el experimentado estratega.

“Yo no había visto la entrevista (de Pinto diciendo que no lo iba a recibir en el equipo), a mí me la manda mi mamá y me sorprendió, porque yo ya estaba en Cali. No sé si él ya tenía conocimiento de eso o no. Yo respeto al profe por su trayectoria y lo que ha ganado, pero cuando vi la entrevista, llamé al miembro del comité y le dije que si el profe me podía dar unos minutos para hablar con él y si después de hablar él tomaba la decisión de no contar conmigo, yo lo aceptaría. Pero él se cerró, se negó a hablar conmigo y tomó la decisión de salir, yo me quedé y ahora solo pienso en aportar mi granito de arena en el Cali”, aseguró Sandoval.

Jorge Luis Pinto dejó el Deportivo Cali en julio. | Foto: Prensa Deportivo Cali

Y el propio ‘Chino’ reveló lo que habló con su mamá, que fue vital para se terminara quedando en el Cali pese al rechazo de Pinto.

“Mi mamá me mandó el video y me preguntó que, si lo había visto, ella me dijo que dejara todo en mano de Dios y que se hiciera su voluntad. Yo seguí esperando y en las horas de la tarde me dijeron que hiciera los exámenes médicos y en la noche firmábamos”, relató el delantero.

Sandoval reveló los equipos que lo buscaron

A pesar de la forma en que salió de Junior, Sandoval tuvo varios equipos interesados en el mercado, incluso del exterior.

“Yo estaba tranquilo porque sabía que en Junior venía haciendo las cosas bien. Nunca me ofrecí a ningún equipo, estaba esperando que Dios me mandara un equipo. Estaba tranquilo entrenándome, llegaron varias ofertas, una de Monagas de Venezuela y una de Binacional de Perú, pero yo quería esperar a ver que más me podía llegar”, señaló.

Luis Sandoval tiene cinco goles en el semestre. | Foto: Colprensa

Sin embargo, Sandoval acotó que el Santa Fe lo buscó. “Me llamó el presidente Méndez, a quien agradezco por tenerme en sus planes, pero yo ya había dado la palabra en Cali y me fui más por la palabra porque la palabra lo es todo. Le agradezco al presidente Méndez por la llamada y por tenerme en sus planes, pero bueno, en otra ocasión será”, acotó.