Nuevo descabezado en la Liga Betplay: técnico renunció en plena en rueda de prensa

Decisión de Alexis Márquez

“Algo que yo había hablado con el muchacho en el entretiempo, lo termino de hablar ahora con el presidente y la situación mía con la institución no es cómoda. Hablando directamente con él, yo tomo la decisión de dar un paso al costado, los muchachos y Javier (Reina) insistían ahora que no lo hiciera, pero la verdad yo creo que pese a todo lo bueno que se ha conseguido, de lo bueno que se ha trabajado con el grupo de jugadores, uno tiene que ser consciente en qué momento hay que dar un paso al costado”, fueron las palabras del entrenador pereirano.

Márquez llegó este semestre al Bucaramanga para intentar levantar a un club que estuvo en los últimos lugares en el primer semestre, pero hasta ahora los resultados no han sido satisfactorios.

“Nosotros como cuerpo técnico nos vamos tranquilos porque entregamos todo, lo poquito o mucho que sepamos del fútbol, todo se lo entregamos al grupo de jugadores, pero nosotros estamos en una posición que es de resultados sí o sí y si los resultados no se dan, como estamos nosotros en este momento, va a ser muy complicado. Yo quiero que ellos estén tranquilos, agradecerles por la entrega día a día de los entrenamientos, de la competencia, que no salgan las cosas, a veces duele y más con un grupo de jugadores que está tan entregado por los resultados, pero nosotros estamos en una posición que si no hay resultados es muy difícil sostenerse”, precisó el orientador.