Luis Suárez no fue convocado por la selección uruguaya y le dejó un fuerte mensaje al técnico Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa explicó su decisión de no comunicarse con Suárez y Cavani, alegando que tenía una gran consideración por ellos como jugadores ídolos y que su ciclo en la selección no había terminado, por lo que no veía necesaria una conversación previa.

“A partir de que son convocables, mi obligación es elegirlos cada vez que se produce una convocatoria. No es que me pareció. No fue necesaria la conversación. Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado”, declaró Bielsa.