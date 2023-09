Sergio Ramos declinó su fichaje por un equipo árabe y volverá a “su casa” en el fútbol de España

Pepe Castro, presidente del club andaluz, hace menos de un mes había cerrado la puerta al regreso de Ramos con estas palabras: “No sé qué más hay que decir. Lo voy a decir aquí y ahora. No tenemos nada con Sergio Ramos. No ha sido nunca una opción porque no encaja. ¿Sergio Ramos quiere venir al Sevilla? Yo quiero un avión, regaládmelo”.