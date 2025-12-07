Suscribirse

Sergio Ramos no se guardó nada tras la eliminación del Monterrey y tomó decisión sobre su futuro: “La regalamos”

El talentoso defensa español se refirió a su futuro luego de que su club, el Monterrey, fuera eliminado en las semifinales del torneo mexicano.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

7 de diciembre de 2025, 6:50 p. m.
LEON, MEXICO - APRIL 20: Sergio Ramos (L) of Monterrey and James Rodriguez (R) of Leon hug during the 17th round match between Leon and Monterrey as part of the Torneo Clausura 2025 Liga MX at Leon Stadium on April 20, 2025 in Leon, Mexico. (Photo by Luis Cano/Jam Media/Getty Images)
Sergio Ramos anunció su partida del Monterrey | Foto: Getty Images

El defensa multicampeón español Sergio Ramos confirmó el sábado que su etapa con el club mexicano Rayados del Monterrey llegó a su fin, tras la eliminación en las semifinales del torneo Apertura 2025 ante el Toluca.

“Lo dejé bastante claro la semana pasada y, obviamente sí, es mi último partido”, declaró Ramos a la televisión mexicana.

Contexto: Vuelta de Juan Carlos Osorio a los banquillos está a un paso: club lo eligió y hay sinfín de reacciones

La semana previa, la prensa internacional informó que Ramos había tomado la decisión de no renovar el contrato con los Rayados, que tenía vigencia hasta diciembre de 2025.

Ramos, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, fichó por el Monterrey en febrero pasado y jugó dos torneos de liga. En el primero, el Clausura 2025, llegó a cuartos de final.

Sergio Ramos en el Mundial de Clubes.
Sergio Ramos en el Mundial de Clubes. | Foto: Getty Images

Este sábado, el Monterrey perdió 3-2 ante el Toluca de visita en el estadio Nemesio Diez por la vuelta de las semifinales del Apertura 2025.

El marcador global quedó empatado 3-3, y el equipo de Ramos fue eliminado por el criterio de la posición en la fase regular. Toluca fue líder y Monterrey quedó sexto.

“Siempre duele perder una semifinal y quedarnos a las puertas de una final”, expresó Ramos, quien lamentó el desempeño del Monterrey en el primer tiempo.

“La primera parte prácticamente la regalamos. Nos faltó intensidad, nos faltó ritmo, nos faltó personalidad, tener el balón”, admitió el exdefensor del Real Madrid.

“Se puede perder porque esto es fútbol, pero se pierde jugando como jugamos la segunda parte, no la primera, que la regalamos”, remató Ramos, de 39 años, quien marcó de penal el 3-1 parcial.

Contexto: Pumas dio su primera respuesta oficial sobre James Rodríguez: esto dijo el vicepresidente

La Liga MX subrayó que con ese gol Ramos se convirtió “en el jugador más veterano que anota en la liguilla (fase final), con 39 años y 251 días”. El español jugó 27 partidos con el Monterrey y marcó seis goles en la liga mexicana.

En la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, donde sufrió la eliminación en octavos de final, el zaguero sevillano jugó un partido y marcó un gol.

En la Leagues Cup, torneo que enfrenta a los equipos de la Liga MX con los de la MLS, Ramos intervino en dos juegos, y el Monterrey fue eliminado en la primera fase.

Sergio Ramos defensa de Monterrey
Sergio Ramos defensa de Monterrey, anunció su partida del equipo. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) | Foto: AFP

En el Mundial de Clubes, el español jugó cuatro partidos y marcó un gol. Los Rayados quedaron en octavos de final.

Ramos publicó en sus redes sociales un mensaje donde expresó que “la pena más grande” fue “no haberle dado una nueva final a la afición, que es quien más lo merece. Gracias siempre por vuestro apoyo”.

Final inédita en el fútbol mexicano

Toluca y Tigres protagonizarán una final inédita en el fútbol mexicano en el torneo Apertura 2025, luego de eliminar a Monterrey y Cruz Azul, respectivamente, el sábado en los partidos de vuelta de las semifinales.

En el primer turno, el Toluca recuperó el gol en el momento preciso y por segundo torneo consecutivo avanzó a la final al vencer con apuros 3-2 al Monterrey en el estadio Nemesio Diez.

Contexto: Directivo se despachó y le cerró la puerta a James Rodríguez: “No sé de dónde sacaron eso”
Sergio Ramos jugador del Monterrey
Sergio Ramos jugó dos torneos con el Monterrey mexicano.(Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP) | Foto: AFP

El marcador global de la eliminatoria quedó empatado 3-3, pero el Toluca dirigido por el argentino Antonio Mohamed, avanzó por su mejor posición en la fase regular, de la que fue líder.

Por su parte, los Tigres igualaron 1-1 con el Cruz Azul en el estadio Universitario y sellaron su pase a la final con empate global de 2-2 por su mejor posición en la fase regular.

Dirigidos por el argentino Guido Pizarro, los Tigres fueron segundos de la fase regular, y el Cruz Azul de Nicolás Larcamón terminó tercero.

