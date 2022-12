Macnelly Torres sufre un robo mientras habla de Atlético Nacional y en redes sociales le llueven burlas

Macnelly Torres, uno de los futbolistas con buen pie que ha dado el balompié colombiano, fue víctima de un robo que sigue dando de qué hablar en redes sociales. Lo curioso es que, en lugar de despertar indignación, suscitó risas en redes sociales.

Mientras el exfutbolista realizaba una transmisión en vivo a través de Twitch, en la que participaron Blog Verdolaga, Nacional Es Pasión y La Tertulia Verdolaga, medios de comunicación que de cerca cubren al Atlético Nacional, su mascota aprovechó para dejarlo sin comida.

El exfutbolista, a la par que hablaba, consentía a su perra, Roma, que aprovechó el más mínimo descuido para buscar comida en una caja en el sillón. Al final, se salió con las suyas, puesto que en cuestión de un parpadear, se robó un perro caliente. Para mala fortuna de quien ostentó el dorsal ‘10′, no pudo recuperarlo.

Como era de esperarse, el video se hizo viral en redes sociales. En TikTok, por ejemplo, suma más de 20.000 ‘me gusta’, además de 500 comentarios, entre los que sobresalen: “Te robaron la pelota en frente tuyo, crack. Esa es más crack que tú. Saludes”, o, “ay, no, es una belleza esa raza”.

En Twitter, donde el exjugador publicó: “Anoche fui víctima de robo en plena entrevista, ¿cómo la ven?”, el clip acumula más de 1.600 ‘me gusta’. Entre los comentarios se leen: “Todos los caminos conducen a Roma” y “viví la misma situación el domingo pasado, es increíble la inseguridad”.

Anoche fui víctima de robo en plena entrevista 😂🌭 ¿Cómo la ven? 🐶 Los invito a seguirme en Tiktok: https://t.co/46ZbMFWJgU pic.twitter.com/zDEvzzP0N7 — MaCnelly 10rres (@Macne10) December 22, 2022

Aunque Macnelly se tomó con risa el robo que cometió su mascota, durante la transmisión en Twitch abordó un tema serio. Desmintió que las barras de Atlético Nacional realizaran presión al club, a cambio de dinero, para que contratara futbolistas de renombre, en especial si ya habían jugado en el conjunto verdolaga.

Lo hizo luego de que una fuente le dijera al diario El Colombiano lo siguiente: “En el pasado hicieron negocios dentro del club. La llegada de jugadores históricos se negociaba con ellos, ganaban porcentajes de los salarios. Por eso presionaban para el regreso de algunos futbolistas. Hay algunos hinchas a los que no les interesa el club, solo el dinero, además de recibir boletas gratis para después revenderlas”.

La versión de Macnelly Torres

Macnelly Torres afirmó que se refirió al tema publicado por El Colombiano dado que él fue uno de los jugadores que regresó a Atlético Nacional luego de jugar en el exterior.

“Quise salir a hablar por lo delicado que un medio de comunicación sacó y que me involucra como jugador histórico del club. Me da risa que digan que en mi llegada a Nacional hayan intervenido barristas. Jamás en mi vida le he pagado a una barra o a un técnico para jugar. Así que para venir a Nacional nunca tuve que pagar nada, hay que ser claro en eso. Estuve tres veces en Nacional y nunca tuve que pagar para venir y tampoco nadie me llamó para pedirme plata”, comentó Torres, quien obtuvo el título de la Copa Libertadores con el club.

El exjugador de 38 años de edad también afirmó que en algún momento ayudaron económicamente a miembros de la barra Los del Sur para que viajaran a alentar al equipo, pero hasta ahí.

”Los apoyábamos con camisetas para que las rifaran y viajaran al exterior o hicieran salidas en partidos importantes. Pero de ahí a que nos impusieran una cuota o un dinero mensual, nunca. Eso sí, había cosas en las que estábamos de acuerdo y otras en las que no”, dijo.

Luego agregó: “Acá muchos de los históricos regresaron al club. Es desubicado entrar a decir un comentario así, a mí me cayó muy mal”.