“Fue macabra”: Macnelly Torres destapó la mala relación que tuvo con técnico que lo dirigió

Durante el último tiempo, el exfutbolista colombiano Macnelly Torres ha estado involucrado en los medios de comunicación aportando lo que vivió en una carrera laureada en equipos como Nacional, Cúcuta y Junior de Barranquilla. Además de ello, el hoy panelista del programa el Vbar de Caracol Radio ha relatado varios momentos vividos con la Selección Colombia.

En esta oportunidad, el director del programa, Diego Rueda, decidió tocar un tema que le trajo malos recuerdos al exjugador, y fue la relación con el técnico Norberto Peluffo. Torres no tuvo ningún remordimiento en contar lo ocurrido con el estratega que en ese momento lo dirigía en Junior y en una época de Atlético Nacional.

Macnelly aseguró que ese tiempo fue “macabro”, pues “esa vez en Nacional realmente llegó y dijo: ‘muchachos, estos es de ustedes, no vengo a cambiar. Ustedes, dentro de lo que pienso, vienen haciendo las cosas bien, así que yo vengo es como a aportar, colaborar’ y creo que no duró mucho tampoco... creo que ahí llegó Juan Carlos Osorio”, relató.

Y continuó: “Y después en la época del Junior, eso sí fue una época macabra, prácticamente me sacó del Junior... Estoy hablando de lo que me pasó con Norberto Peluffo, no comencemos con los jueguitos aquellos con los que ponen a la hinchada a volar, estoy hablando de una relación en específico, ahí fue cuando me fui al Cúcuta. Me hizo fue un favor”.

Cabe recordar que ‘Mac’ hizo su debut como profesional en Junior en el año 2001 y en 2004 ante Atlético Nacional consiguió el título del primer semestre de ese año. Allí estuvo hasta el 2005 y luego pasó al Cúcuta Deportivo, con el que fue campeón en 2006.

En enero del 2015, Torres regresó al ‘Tiburón’, pero allí solo estuvo medio año porque se dio un nuevo retorno al ‘Verdolaga’, para luego quedarse con la Copa Libertadores un año más tarde.

Macnelly, un hombre sin pelos en la lengua

Su labor en los medios de comunicación han puesto a Macnelly Torres como un hombre que no se queda callado a la hora de dar su opinión o criticar la actualidad del fútbol.

Por ejemplo, la última vez que generó revuelo fue en la llegada de Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, algo que no le cayó para nada bien, a pesar de tener al argentino como mentor en la Tricolor durante su paso.

Para Mac, la falta de experiencia fue lo que puso en duda la llegada, pues cabe recordar que Lorenzo solo dirigió a un equipo como técnico (Melgar), además de tener basta experiencia como asistente.

“Uno esperaba de pronto otro nombre para entrenador de la Selección Colombia de mayores, pero me imagino que los que toman decisiones hicieron algún análisis, pensaron que era la persona indicada y había que apoyarlo (...) Yo soy de los que pienso que para ser el técnico de la selección debe tener muchos pergaminos, mucha experiencia, y sabemos que Néstor Lorenzo no reúne esas condiciones”, dijo en charla con ESPN.

“Lo tuve como asistente y siempre era muy importante en la parte defensiva, y de los entrenadores de Pékerman era el que más participaba (...) Desde mi vivencia vi a Gabriel Wainer, quien era el que veía los equipos a enfrentar, y le presentaba un estudio a Pékerman y su grupo técnico. Ahí se planificaba”, agregó sobre su experiencia con el nuevo DT.

“A Néstor (Lorenzo) lo veía más en la parte defensiva. En las convocatorias siempre se dividía, un tiempo trabajaba él la parte defensiva, otra persona (Pablo Garabello) la mitad y otra (Patricio Camps) los delanteros. Después se hacía un trabajo conjunto. En los partidos era el que más participaba en la parte táctica y daba algunas informaciones, pero en lo ofensivo muy poco”, agregó.