El tremendo golpe que se llevó Rafael Santos Borré que le dejó un ‘chichón’; su equipo ponderó su valentía

Este miércoles, en juego válido por la quinta jornada de la fase de grupos de Champions League, el Eintracht Frankfurt, equipo del colombiano Rafael Santos Borré, logró una importante victoria ante el Marsella de Francia y se metió en la pelea por la clasificación a los octavos de final de este certamen.

El juego, que terminó 2-1 a favor del equipo alemán, contó con la presencia de Borré sobre los últimos minutos de juego, lapso que le bastó para llevarse tremendo golpe en su cabeza y que de paso le dejó un popular ‘chichón’.

Aunque en las imágenes del partido no se vio con precisión el momento exacto en el que el delantero sufrió el golpe, se presume que fue un duro choque de cabezas con un rival, lo cual le dejó un hematoma en su cabeza.

Tras el juego, el equipo teutón exaltó su valentía pues para ellos es importante “dejarlo todo en la cancha”, así publicaron en su cuenta de Twitter junto a las fotos de Borré con su golpe.

A un paso de la clasificación

Gracias a su victoria conseguida ante el elenco francés de Marsella, el equipo de Borré se puso a un paso de la clasificación a octavos de final. Los alemanes llegaron a siete puntos con la victoria, ubicándose en el tercer lugar del grupo que es liderado por el Tottenham que tiene 8 unidades.

Frankfurt pelea la segunda posición del grupo con Sporting de Lisboa, equipo que tiene los mismos puntos, pero que le gana la casilla por la diferencia de gol.

La última jornada será definitiva para el equipo de Borré, pues visitará suelo portugués para conseguir la victoria y así acceder a la fase de octavos de final de la Orejona.

¿Qué pasará con su futuro?

De manera sorprendente, uno de los jugadores con mayor regularidad en el fútbol del exterior y mejor presente durante la campaña 2022, pasó de ser tenido en cuenta a ser casi relegado en su totalidad de las acciones de su equipo, Eintracht Frankfurt. A quien se apunta, es al colombiano Rafael Santos Borré, que en el remate del campeonato anterior fue campeón con los alemanes de la Europa League, siendo protagonista con anotaciones bastante importantes en la fase final.

Ahora, todo cambió para el ex Deportivo Cali y River Plate, pues se le ha visto poco inmerso en los partidos de su equipo y no precisamente por su falta de fútbol, sino por las decisiones del cuerpo técnico que han priorizado a otros hombres por encima del cafetero, dándole apenas 592′ repartidos en 15 partidos, con tan solo cuatro titularidades.

Oliver Glasner, técnico del colombiano en el cuadro alemán, habló acerca de la actualidad que está teniendo el ariete nacional y lo que podría deparar para su futuro: “Es una situación muy difícil para él. Yo mismo fui jugador durante 20 años, entiendo que no esté contento con esta situación. Pero al final del día es importante que esté ahí para el equipo. Tendré una conversación más larga con él”.

Intentando priorizar los objetivos grupales, que no han tenido el mejor arranque de temporada en Bundesliga y peligran la continuidad del austriaco para cortar el proceso: “Por supuesto, no debería ser el equipo el que sufra. Él tampoco quiere eso. Porque es un tipo excepcional. Pero en este momento está un poco atrapado en esta constelación comprensible. Pero, por supuesto, eso no nos hace feliz como el Eintracht”.

Cabe recordar que la temporada actual se partirá en dos por cuenta del Mundial de Catar 2022, por lo que principios de noviembre Borré ya estará sin competencia oficial y podría ponerse en la tarea de escuchar ofertas en otras latitudes del ‘viejo continente’.

Para llegar con opciones reales de recibir propuestas interesantes, el atacante necesita acumular buenas presentaciones en la decena de partidos que le quedan por todas las competencias antes del parón. Serán 3 de Champions League y otros 7 de la Bundesliga, donde también necesitan despertar para acercarse a los puestos de clasificación a torneos europeos.