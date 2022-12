James Rodríguez: despiadadas críticas en su regreso con Olympiacos a la Superliga de Grecia

El regreso del fútbol europeo empezó a darse poco a poco durante los últimos días de 2022. Una vez finalizada la Copa del Mundo Qatar 2022, las ligas comenzaron su reactivación y ya dejaron ver en acción a los colombianos en el Viejo Continente.

Falcao García, por ejemplo, hizo parte de la clasificación del Rayo Vallecano a la siguiente instancia de la Copa del Rey, en donde sufrió para conseguir su clasificación ante un modesto Atlético Sanguntino, pero que al fin la logró gracias al triunfo por los penales 1-3 con una anotación del colombiano en la definición.

James Rodríguez, socio del atacante en la Selección Colombia, también sumó ya minutos en el fútbol de Grecia, más específicamente 90 que corresponden a 20′ en el juego de Copa durante el pasado 15 de diciembre y 70′ este lunes 21 de diciembre en el regreso de la Superliga griega ante el PAS Giannina, con el cual empataron 2-2, luego de haber ido ganando en la parte inicial por 2-0 con un dominio absoluto del equipo rojiblanco.

Precisamente, el haber perdido esa amplia ventaja y haber cedido tres puntos vitales en la clasificación general, hizo que las críticas abundaran tras el pitazo final hacia el colombiano, además de sus compañeros que no tuvieron la consistencia para mantener el resultado a su favor.

Uno de los más críticos con el desempeño del equipo fue el mismo entrenador, Míchel, quien en rueda de prensa dijo: “En la primera parte dominamos el partido a pesar de los quiebres, tuvimos muy buen ritmo, en general dominamos y logramos tomar la delantera, hicimos una buena primera parte. En la segunda mitad, aunque en el vestuario en el descanso hablábamos de que no debíamos cambiar nada y que debíamos jugar con mucha presión, no hicimos eso, hicimos todo lo contrario. Tuvimos una mala segunda mitad y por eso vinieron estas consecuencias”.

Puntualizando sobre lo que fue el desempeño de todos y el de James sobre los 70 minutos que estuvo en campo, agregó: “En la primera mitad, todos los jugadores se levantaron muy bien y tuvimos control sobre el tráfico, la posesión y, en general, el tempo. En el segundo tiempo, sin embargo, esto se perdió, dejamos demasiado espacio para que el rival hiciera contraataques. En este caso nuestro equipo nos dejó controlar el ritmo y de ahí vinieron los dos goles que encajamos”.

A la par, el medio La Gazzeta a través del periodista Kostas Nikolakopoulos opinó que el cafetero estuvo por momentos “caminando” y debió haber salido mucho antes para dar paso a alguien con mejores condiciones físicas: “No sé, a lo mejor yo mismo no veo el balón, pero lo que vi en la segunda mitad es solo Androutsos y Retsos dándolo todo, incluso con sus errores. Deja que Huang sea algo decente. Arabi estuvo ausente en esta mitad. ¡Biel no estuvo desde el primer tiempo! James estaba caminando. ¡Embila por primera vez decidió hacer algo en el minuto 80! Reabciuk ahora es permanentemente mediocre y Doe no es tan convincente como lo fue en sus primeros días. Y Fortounis estuvo al 20 % de su rendimiento en la primera mitad”.

“¿Qué vi del entrenador? Para mi sorpresa, no hizo nada al ver gatear a su equipo. Desde el primer cuarto de la segunda mitad tenía que cambiar a Arabi, James Rodríguez y Biel. Sin embargo, dejó así al Olympiacos durante 25 minutos completos, haciendo las primeras jugadas en el 70′. Con el PAS, sin embargo, ahora habiendo marcado, habiendo desaprovechado muchas oportunidades y habiendo tomado la psicología del partido. De alguna manera, los dos cambios se hicieron después del 1-2 y los otros dos después del 2-2″, finalizó.